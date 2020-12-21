莫德納疫苗火速出廠 12月底前將提供約2000萬劑

一箱箱的莫德納疫苗20日一早自密西西比州橄欖枝市的麥克森物流中心出貨，員工正裝箱。(美聯社)

莫德納(Moderna)疫苗 17日經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)專家顧問小組表決，通過緊急使用授權並成為全國第二個開放民眾接種的新冠肺炎 疫苗，而聯邦政府也在20日一早火速展開配送程序，為國內5100萬名符合資格的人安排接種；同時，聯邦衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)也公開宣布，第三種新冠肺炎疫苗將於下個月問世。

來源：ABC News

聯邦快遞(FedEx)已率先開始配送莫德納疫苗，包括國家衛生研究院(NIH)、位於曼斐斯(Memphis)的製藥工廠及密西西比州橄欖枝郡(Olive Branch)分公司的員工，全部日以繼夜的在進行疫苗分裝的工作。

負責載運疫苗的貨車於20日一早就從橄欖枝郡由警方護送出發，預計21日就可提供疫苗優先接種人士使用，距離通過授權僅僅四天的時間。

聯邦快遞表示，他們和藥品經銷商麥克森公司(McKesson Corp)已經進行數月的合作，專為疫苗配送進行準備；聯邦快遞營運長蘇布拉瑪尼亞(Raj Subramaniam)說：「協助配送新冠肺炎疫苗將是聯邦快遞有史以來最重要的任務，我們的團隊會以最有效且最安全的方式確保疫苗安全抵達目的地。」

莫德納將在12月底前向聯邦政府提供約2000萬劑的疫苗，據川普政府抗疫專案小組「神速行動」(Operation Warp Speed)的指示，將由國防部和衛生部負責安排配送。

第3波嬌生疫苗 拚1月批准

另外，吉羅爾向美國 廣播公司新聞網(ABC News)透露，由嬌生集團(Johnson & Johnson)旗下強生藥廠(Janssen)研發的新冠肺炎疫苗，倘若試驗數據成功並獲得批准，將有機會成為國內第三種疫苗。

吉羅爾說：「下一波即將來臨的疫苗將由嬌生集團提供，我們預計1月就能批准緊急使用授權。雖然我們無法預測結果，但我們非常樂觀，到1月我們將會有三種疫苗可以使用。我們也有信心在6月前，讓所有想要接種疫苗的美國人都能接種。」

來源：TODAY