我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

莫德納疫苗火速出廠 12月底前將提供約2000萬劑

編譯林梅婕／綜合20日電
一箱箱的莫德納疫苗20日一早自密西西比州橄欖枝市的麥克森物流中心出貨，員工正裝箱。(美聯社)
一箱箱的莫德納疫苗20日一早自密西西比州橄欖枝市的麥克森物流中心出貨，員工正裝箱。(美聯社)

莫德納(Moderna)疫苗17日經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)專家顧問小組表決，通過緊急使用授權並成為全國第二個開放民眾接種的新冠肺炎疫苗，而聯邦政府也在20日一早火速展開配送程序，為國內5100萬名符合資格的人安排接種；同時，聯邦衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)也公開宣布，第三種新冠肺炎疫苗將於下個月問世。

來源：ABC News

聯邦快遞(FedEx)已率先開始配送莫德納疫苗，包括國家衛生研究院(NIH)、位於曼斐斯(Memphis)的製藥工廠及密西西比州橄欖枝郡(Olive Branch)分公司的員工，全部日以繼夜的在進行疫苗分裝的工作。

負責載運疫苗的貨車於20日一早就從橄欖枝郡由警方護送出發，預計21日就可提供疫苗優先接種人士使用，距離通過授權僅僅四天的時間。

聯邦快遞表示，他們和藥品經銷商麥克森公司(McKesson Corp)已經進行數月的合作，專為疫苗配送進行準備；聯邦快遞營運長蘇布拉瑪尼亞(Raj Subramaniam)說：「協助配送新冠肺炎疫苗將是聯邦快遞有史以來最重要的任務，我們的團隊會以最有效且最安全的方式確保疫苗安全抵達目的地。」

莫德納將在12月底前向聯邦政府提供約2000萬劑的疫苗，據川普政府抗疫專案小組「神速行動」(Operation Warp Speed)的指示，將由國防部和衛生部負責安排配送。

第3波嬌生疫苗 拚1月批准

另外，吉羅爾向美國廣播公司新聞網(ABC News)透露，由嬌生集團(Johnson & Johnson)旗下強生藥廠(Janssen)研發的新冠肺炎疫苗，倘若試驗數據成功並獲得批准，將有機會成為國內第三種疫苗。

吉羅爾說：「下一波即將來臨的疫苗將由嬌生集團提供，我們預計1月就能批准緊急使用授權。雖然我們無法預測結果，但我們非常樂觀，到1月我們將會有三種疫苗可以使用。我們也有信心在6月前，讓所有想要接種疫苗的美國人都能接種。」

來源：TODAY

FDA緊急批准的第二支新冠疫苗，莫德納疫苗20日一早自密西西比州橄欖枝市的麥克森...
FDA緊急批准的第二支新冠疫苗，莫德納疫苗20日一早自密西西比州橄欖枝市的麥克森物流中心，開始從倉庫出貨，由聯邦快遞(FedEx)貨車送往全美醫護設施。(美聯社)

疫苗 新冠肺炎 美國

上一則

神速行動負責人：新冠變種 疫苗仍有效 鼓勵川普打疫苗

下一則

疫苗爭奪戰！傳亞馬遜、Uber等遊說政府：讓我員工先打

延伸閱讀

日本武田藥品 最快1月在日本試驗莫德納疫苗

日本武田藥品 最快1月在日本試驗莫德納疫苗
疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上、特定職業

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上、特定職業
75歲以上及必要工作員工將是第二波疫苗接種者

75歲以上及必要工作員工將是第二波疫苗接種者
8成民眾願打疫苗 4成仍在觀望

8成民眾願打疫苗 4成仍在觀望

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診逼1800萬例 佛州逾120萬例

2020-12-21 03:00
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

2020-12-17 22:50
兩黨國會議員14日公布兩項紓困法案，其中7480億元資金包含了新一波的失業救濟金。圖為肯塔基職業中心外排隊候的失業者。(路透)

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

2020-12-14 22:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？