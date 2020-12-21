我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

疫苗爭奪戰！傳亞馬遜、Uber等遊說政府：讓我員工先打

編譯徐薏茹／綜合20日電
下批疫苗接種名單已引發一場爭奪戰，各行各業紛紛向政府請求優先讓員工施打疫苗。圖為一箱箱的莫德納疫苗20日一早自密西西比州橄欖枝市的麥克森物流中心，員工正在從倉庫出貨。(美聯社)
下批疫苗接種名單已引發一場爭奪戰，各行各業紛紛向政府請求優先讓員工施打疫苗。圖為一箱箱的莫德納疫苗20日一早自密西西比州橄欖枝市的麥克森物流中心，員工正在從倉庫出貨。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)的顧問團20日建議下一批應接種疫苗的族群，名單包含第一線必要工作人員如急救人員、教師、雜貨店賣家等，以及75歲以上長者，然而下一批接種名單已經引發一場爭奪戰，各行各業紛紛向政府請求優先讓員工施打疫苗，包括亞馬遜（Amazon）、Lyft、優步(Uber)等大公司皆加入遊說行列，在疫苗數目尚有限的情況下，競爭顯得更加激烈。

各州政府擁有分配疫苗的最終決定權，也因此讓利益團體得以遊說州政府官員，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)不斷重申他的執政團隊不會被利益團體影響，葛謨在記者會中說：「我們不會有政治偏袒」。

州政府官員表示會根據各項因素，包含產業性質以及個人健康風險，決定疫苗施打優先順序。各行高層努力遊說政府，部分原因是擔心若不積極爭取權益，會遭到員工抗議。

警察、消防員、大眾運輸工作人員、教師等為大多數州的優先族群，但之後的先後順序，各州看法分歧。有些人擔心大型企業會搶得優先權，對小公司不利，零工工人也可能會被排除在外。

載送服務公司優步及Lyft高層皆為旗下工作的駕駛爭取權益，Lyft發言人表示:「我們相信能在增加疫苗施打方面扮演重要角色。」優步執行長寫信給全美50州州長為員工爭取權益。

亞馬遜創始人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）也參與遊說，亞馬遜公共政策副總哈特爾（Steve Hartell）表示：「我們的看法是，我們的重要員工，在履行中心、全營養食品商店的工作人員以及運送人員是重要供應鏈的一環，讓上千萬人得以待在家中。」

疫苗 亞馬遜 Lyft

上一則

莫德納疫苗火速出廠 12月底前將提供約2000萬劑

下一則

以牙還牙！ 不只制裁 拜登還要對俄網路反攻

延伸閱讀

不滿再禁堂食 紐約市多家餐館拒招待葛謨

不滿再禁堂食 紐約市多家餐館拒招待葛謨
英出現變異病毒 葛謨籲聯邦加強對英來客檢測管制

英出現變異病毒 葛謨籲聯邦加強對英來客檢測管制
葛謨簽行政令！餐館酒吧禁堂食 營業稅延3個月

葛謨簽行政令！餐館酒吧禁堂食 營業稅延3個月
多位州長無視防疫 政治人物說一套做一套惹眾怒

多位州長無視防疫 政治人物說一套做一套惹眾怒

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診逼1800萬例 佛州逾120萬例

2020-12-21 03:00
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

2020-12-17 22:50
兩黨國會議員14日公布兩項紓困法案，其中7480億元資金包含了新一波的失業救濟金。圖為肯塔基職業中心外排隊候的失業者。(路透)

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

2020-12-14 22:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？