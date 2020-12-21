疫苗爭奪戰！傳亞馬遜、Uber等遊說政府：讓我員工先打

下批疫苗接種名單已引發一場爭奪戰，各行各業紛紛向政府請求優先讓員工施打疫苗。圖為一箱箱的莫德納疫苗20日一早自密西西比州橄欖枝市的麥克森物流中心，員工正在從倉庫出貨。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)的顧問團20日建議下一批應接種疫苗 的族群，名單包含第一線必要工作人員如急救人員、教師、雜貨店賣家等，以及75歲以上長者，然而下一批接種名單已經引發一場爭奪戰，各行各業紛紛向政府請求優先讓員工施打疫苗，包括亞馬遜 （Amazon）、Lyft 、優步(Uber)等大公司皆加入遊說行列，在疫苗數目尚有限的情況下，競爭顯得更加激烈。

各州政府擁有分配疫苗的最終決定權，也因此讓利益團體得以遊說州政府官員，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)不斷重申他的執政團隊不會被利益團體影響，葛謨在記者會中說：「我們不會有政治偏袒」。

州政府官員表示會根據各項因素，包含產業性質以及個人健康風險，決定疫苗施打優先順序。各行高層努力遊說政府，部分原因是擔心若不積極爭取權益，會遭到員工抗議。

警察、消防員、大眾運輸工作人員、教師等為大多數州的優先族群，但之後的先後順序，各州看法分歧。有些人擔心大型企業會搶得優先權，對小公司不利，零工工人也可能會被排除在外。

載送服務公司優步及Lyft高層皆為旗下工作的駕駛爭取權益，Lyft發言人表示:「我們相信能在增加疫苗施打方面扮演重要角色。」優步執行長寫信給全美50州州長為員工爭取權益。

亞馬遜創始人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）也參與遊說，亞馬遜公共政策副總哈特爾（Steve Hartell）表示：「我們的看法是，我們的重要員工，在履行中心、全營養食品商店的工作人員以及運送人員是重要供應鏈的一環，讓上千萬人得以待在家中。」