生力軍來了! 1月第1周 2000萬劑莫德納、輝瑞疫苗啟運

FDA在19日正式批准啟動莫德納的新冠疫苗，這是FDA的第二款新冠疫苗，立即展開600萬劑疫苗配送。(Getty Images)

負責疫苗 配送「神速行動」(Operation Warp Speed)的陸軍上將佩爾納(Gustave Perna)19日表示，政府預期在1月的第一周，將合計2000萬劑「輝瑞」和「莫德納」疫苗運到各州。

●第二批輝瑞疫苗減量 軍方道歉：配送失誤

至少10州政府被告知，第二批輝瑞(Pfizer)與德國夥伴BioNTech製造的新冠疫苗可能減量配給，影響健康照護人員及養老院居民接種的權益；政府官員淡化延後打疫苗的風險，強調輝瑞製程和交貨數量不變，而是配送計畫調整所造成的誤會；對此佩爾納聲稱為此致歉，並表示他將承擔溝通誤解的責任。

輝瑞首批疫苗14日起讓優先群體接種，十多萬名健康照護人員和高齡群體已接種；優先群體接種的速率在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)18日核准莫德納(Moderna)的新冠疫苗使用後，可望加速。

第二批輝瑞疫苗減量運至各州的消息，恰逢美國 新冠病歿人數跨越30萬門檻；約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，美國平均每日2400人病故，平均每日新增確診逾21萬例。

●輝瑞疫苗減量 十州哀嚎

至少10州州長與公衛領袖領袖近日被聯邦政府官員告知，下周的輝瑞-BioNTech疫苗數量不如預期，但未詳述原委。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)17日接獲聯邦疾病防治中心(CDC)通知，了解華州的疫苗配給減量40%後，推文寫道：「這令人沮喪，我們需要準確、預測的數量。」

現為疫情熱點的加州下周也會少拿到40%的疫苗，相當於16萬劑。

密蘇里州衛生廳主任威廉斯(Randall Williams)表示，密州下周的疫苗劑量將減少25%到30%。

愛阿華州健康部聲明表示，可能短少近30%；密西根州約少25%，伊利諾州、蒙大拿州、堪薩斯州、內布拉斯加州 、新罕布夏州及印第安納州則被告知會更少。

在華盛頓特區，兩位匿名官員透露，各州將會收到原本商定的所有配額，但因為疫苗供給及遞送時程的改變而造成誤會；兩名官員表示，聯邦政府應各州州長要求改變配送時程，可能造成下批到貨減少的錯誤理解；其中最主要的改變涉及調整每周到貨配額，讓配送的疫苗能更靈活運用。

負責監管疫苗配送工作的軍方負責人佩爾納19日為首批疫苗配送延遲道歉，並稱下周將如期配送到各州。(路透)

●陸軍上將道歉：我承擔責任 正在調整配送

佩爾納說：「我沒做到，正在調整且會搞定。」

佩爾納坦然接受批評並願意承擔責任， 他說：「我將承擔溝通誤會的責任，我知道這不是近日造成，但我有責任；我們付出極大努力，但未臻完美。」

佩爾納坦言他錯誤地引用已為已經準備好了疫苗數量，「我個人批准預測表單和配給量，過程、輝瑞和莫德納疫苗都沒有問題。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)指出，製造出的疫苗數量和準備好配送的劑量是兩回事；衛生福利部(HHS)則表示，完成的產品必須經過「嚴格的品質管和無菌測試」。