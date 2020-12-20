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全美近13萬人接種疫苗 FDA調查過敏反應：聚乙二醇疑源頭

編譯陳韻涵╱綜合19日電
美國輝瑞與德國BioNTech研發的新冠疫苗，雖然安全性極高，但仍有少數接種者產生過敏反應，FDA要深入調查。(路透)
美國輝瑞與德國BioNTech研發的新冠疫苗，雖然安全性極高，但仍有少數接種者產生過敏反應，FDA要深入調查。(路透)

政府動員空前資源配送輝瑞(Pfizer)與德國夥伴BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗一周以來，至少已有12萬8000人接種第一劑疫苗；雖然出現五例過敏反應，導致聯邦食品暨藥物管理局(FDA)著手調查，但全美第一位接受疫苗接種的護士珊卓‧林賽(Sandra Lindsay)表示，未感受到任何副作用。

聯邦政府預料第一批配送足夠290萬人接種第一劑的疫苗，但仍不及全國人口的1%，且不夠健康照護人員及長期照護機構的居民及照護員接種。

雖然聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)已公布各州及領地的首批疫苗配送數據，但未公布已配送或接收多少疫苗；此外，部分地區的藥劑師有時會從疫苗儲存瓶中汲取比預期還多的疫苗劑量，但愛阿華州及華盛頓州的藥劑師反映收到比預期更少的疫苗。

首批疫苗配送與核准恰逢新冠肺炎疫情的死亡及新增病例再創高峰轉捩點，繼輝瑞疫苗後，聯邦當局18日批准莫德納(Moderna)疫苗的緊急使用授權，預料未來幾天配送莫德納疫苗；輝瑞及莫德納疫苗都需要間隔幾周再接種第二劑。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

FDA轄下的「生物製劑評估與研究中心」(Center for Biologics Evaluation and Research)主任馬克斯(Peter Marks)在記者會上表示，阿拉斯加等多州通報五起過敏反應病例。

馬克斯說，輝瑞及莫德納疫苗中的聚乙二醇(polyethylene glycol)化學物質，可能是造成過敏反應的主因，這種過敏反應在其他種疫苗注射時，也曾發生。英國也是相似情況。

費爾班克斯紀念醫院(Fairbanks Memoria Hospital)的健康夥伴基金會(Foundation Health Partners)阿拉斯加的過敏反應事件，17日發生在未公布姓名者接種疫苗十分鐘後。

這名接種者是健康照護人員，目前在急診室接受治療腎上腺素注射治療，六小時後出院。

全美第一位接受疫苗接種的皇后區護士、長島的猶太醫療中心(Jewish Medical Center)重症醫療護士林賽18日說：「我沒有任何副作用，當天手臂也沒有痠痛感或發炎，這些都是專家說我可能會感受到的症狀。」

全美14日在紐約市第一位接受疫苗接種的護士珊卓‧林賽19日表示，未感受到任何副作...
全美14日在紐約市第一位接受疫苗接種的護士珊卓‧林賽19日表示，未感受到任何副作用。(美聯社)

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