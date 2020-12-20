加州疫情慘！模型預測：1月住院恐達7.5萬人

全美新冠疫情仍極為嚴重，加州疫情目前是全美最重疫區，醫院重症床位告急。圖為支援的加州國民兵18日在為送來的新冠病患檢查病情。(Getty Images)

在聯邦政府公布數據，顯示多州皆為疫情 熱點同日，全美18日近1萬7000人因為確診或疑似新冠肺炎感染而住院，全美七日平均新增病例自18萬3787例，增至21萬9324例，增幅近20%；在在都顯示美國國內的疫情持續升溫；而加州預測模型更顯示，明年1月中住院可能達到7萬5000人。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至19日，美國至少1763萬1293人確診、已知31萬6006人死亡。

德州、佛州、紐約和田納西州18日分別通報逾1萬400宗新病例，過去兩周以來，全美七日滾動平均新增病例自18萬3787例，增至21萬9324例，增幅近20%。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據則顯示，加州疫情為全美最慘，19日單日新增逾4萬3608例，迄今全州累計180萬7982例確診，1萬7398人住院，2萬2432人死亡。

全美新冠確診率在感恩節後急遽上升，如今又即將迎接聖誕佳節和跨年假期，可能讓疫情雪上加霜。

除了假期讓人們增加群聚、外出和旅行的可能性之外，人們也疲於防疫 ，輕忽戴口罩或維持安全社交距離等規範，種種防疫疲乏讓病毒更容易迅速擴散。

加州州長紐森(Gavin Newsom)本州對於加州失控的疫情增長提出晦暗預測，他引據預測模型表示，確診及死亡的悲慘未來愈來愈準確，令人驚駭。

加州的模型根據當前感染率，以及不願加強防疫的人數預測，加州的醫院會在未來四周增加7萬5000名病患，為目前的五倍，且平均每天會有400人病歿。

紐森15日即表示，加州醫院瀕臨崩潰，當時已有近1萬5000名新冠肺炎病患住院。

聖克魯茲加州大學 (UCSC)傳染病學家克伯屈(Marm Kilpatrick)表示，根據預測曲線，加州不消幾日便可能淪陷。他說：「令人擔心的一件事是，加州儘管頒布避疫限制，住院及新增病例出現爆炸性成長，那很恐怖。」

川普政府18日發給州長的每周報告內含多項聯邦疫情數據，凸顯各地多處均為疫情熱點；全美近938個都會區中有900個都會區，另在3270個郡中有2000多個郡符合「持續熱點」(sustained hotspots)的定義，表示當地具有「面臨健康照護資源限制的潛在高風險 」。

此外，這批新數據也指出，超過12個都會區和近50個郡，在過去一周面臨至少500%的死亡率增幅。

聯邦防疫官員盼藉此數據讓人們提高警覺，自主採取防疫措施。