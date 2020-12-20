憂打疫苗會死？公衛專家：染新冠病亡機率更高

各界正為誰可以有優先接受新冠疫苗注射而爭論不休。圖為亞利桑那州的空軍國兵18日在接受疫苗接種。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)兩個藥廠研發的兩項新冠疫苗 最近獲得緊急使用授權，政府將針對染疫風險較高的族群優先開放接種，但仍有許多民眾懷疑疫苗的安全性，不願接種；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)帶頭呼籲社會大眾，應盡快接種疫苗。

佛奇表示：「疫苗是否安全和有效並非取決於研發公司，亦或政府團隊，而是要根據每個人的身體狀況；我們必須獨立檢視接種的結果，才能批准疫苗。」

副總統潘斯(Mike Pence)與其夫人，還有公衛署長亞當斯(Jerome Adams)於18日一早，公開在所有媒體前接種輝瑞疫苗，證明疫苗安全無虞以安撫人心。

據美國 廣播新聞與艾普索斯(ABC News/Ipsos)公布的合作民調顯示，雖然有超過八成的民眾願意接種疫苗，但44%的人表示寧可再等一段時間。

大多專家認為民眾的心情是可以理解的，但醫療機構Carbon Health的急診室醫生哈維恩(Caesar Djavaherian)卻持不同看法：「依照過去的歷史經驗來看，一些很糟糕的疫苗在接種後幾周就會出現反應；但我們並沒有在試驗期間看到這些現象，無論是輝瑞或莫德納(Moderna)的疫苗都是如此。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

聯邦食品藥物管理局(FDA)針對輝瑞及莫德納疫苗，各別釋出一份53頁及54頁的評估報告，證實兩家疫苗確實安全且有效；前哈佛大學公衛學院院長布魯(Barry Bloom)更形容：「你到超市染疫、不慎死亡的機率，都比你接種疫苗還要高。」

不過布魯也表示，大多民眾都沒有閱讀這兩分評估報告，他們寧願親眼見證試驗以外的結果：「這些人恐怕要等到街訪鄰居都試過之後，才願意接種疫苗；疫苗成功的進度將會非常緩慢，因為世上沒有任何特效藥能改變人類的行為，或激發他們的信心。」

有鑑於國內染疫死亡的人數已經超過30萬人，平均每天有3000人以上病逝，哈維恩認為無謂的等待只會拖延全體人民的防疫成效：「我們必須盡快讓接種疫苗的人數達到一定程度，才能說服更多人。」