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聯邦：員工不打新冠疫苗 老闆有權解雇

編譯林梅婕╱綜合19日電
美國輝瑞與德國BioNTech研發的新冠疫苗，雖然安全性極高，但仍有少數接種者產生過敏反應，FDA要深入調查。圖為在馬里蘭醫學院接受注射的人。(美聯社)
美國輝瑞與德國BioNTech研發的新冠疫苗，雖然安全性極高，但仍有少數接種者產生過敏反應，FDA要深入調查。圖為在馬里蘭醫學院接受注射的人。(美聯社)

隨著輝瑞(Pfizer)藥廠與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，以及「莫德納藥廠」(Moderna)兩劑新冠疫苗陸續通過緊急使用授權之際，聯邦平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission，EEOC)宣布，雇主有權強制要求員工接種新冠肺炎的疫苗，最終也有權解雇不接種的員工。

更確切地說，企業和公司有權、也有責任確保工作環境的安全，依照「員工個人不應對工作環境及其他同仁的衛生健康造成直接威脅」的規定，意即雇主有權要求員工接種疫苗。

事實上，根據「聯邦殘障人士保護法」(Americans With Disabilities Act，ADA)的規定，雇主並不能要求員工接受任何醫療行為的評估；但EEOC也在稍後澄清，疫苗接種並不屬於醫療行為評估，不違反ADA法規。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

不過EEOC也聲明，並非所有員工都有義務接種疫苗；倘若員工患有殘疾，或有特殊虔誠的宗教信仰則享有豁免權，否則雇主可能會被依職場環境歧視遭到控訴。

紐約勞工律師事務所Wilk Auslander的律師海倫‧瑞拉(Helen Rella)表示：「根據ADA或1964年的民權法第七章(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)規定，假設雇主強制要求員工接種疫苗但員工不願意，則員工有權要求到其他地方工作，例如自家等不危及工作環境的地方，雇主也有義務評估其需求的可行性。」

儘管根據雇傭條例，雇主有權拒絕讓沒有接種疫苗、或可能對工作環境造成威脅的員工進入公司或工作場合；但這並不代表雇主因此有權直接開除員工，雇主仍必須遵守法律規範，給予未接種疫苗的員工適當的無薪假，或其他類似的措施。

現職華府特區摩根路易斯律師事務所(Morgan Lewis)勞工律師、EEOC前幕僚長雪倫‧馬斯林(Sharon Masling)說：「若員工被迫長期放無薪假，恐怕也容易引發紛爭，但這必須依個案評估。」

然而，若職務性質無法配合遠端工作，或沒有其他方法讓不接種疫苗的員工上班，雇主最終實則有權開除員工。

疫苗 勞工 華府特區

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