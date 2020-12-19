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喬州110萬人已投票 民主黨樂看川普「失控」

編譯林育正／綜合18日電
喬治亞州兩席國會參議員複選，目前已有110萬選民提前投票。(美聯社)
喬治亞州兩席國會參議員複選，目前已有110萬選民提前投票。(美聯社)

攸關聯邦參院多數優勢的喬治亞州參議員複選，選民相當踴躍，已有超過110萬人提前投票。不過同時，川普總統因敗選將砲口朝向喬州共和黨員，卻可能使共和黨選民卻步，讓民主黨坐收漁翁之利。

喬州參議員複選，共和黨籍參議員普度(David Perdue)和凱莉‧洛夫勒(Kelly Loeffler)，將再次接受民主黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)的挑戰。

目前親自提前投票已進行四天，通訊投票已四周，踴躍的投票盛況可能與11月的總統大選不相上下；民主黨總統當選人拜登在喬州以1萬1000多票險勝，顯示此地已由過去的共和黨鐵票倉，逐漸轉變為競爭激烈的關鍵州。

佛羅里達大學政治學者麥唐諾(Michael McDonald)說：「估計這次複選的投票率，將比過往的複選還高。這場選舉的票數將非常接近。」不過依照過往經驗，投票率低對共和黨較有利。

複選對兩黨皆勢在必得，目前在參院以48比50落後兩席的民主黨，必須兩人全贏才能與共和黨制衡；共和黨希望持續維持參院控制權，防止拜登偏向左派的施政。

雖然川普為兩位共和黨候選人站台造勢，但他近期的言論可能危及自家選票。因總統大選丟失喬州，法律戰和驗票皆失敗告終，導致他瘋狂抨擊同黨的州長坎普(Brian Kemp)和州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)參與選舉舞弊，稱兩人為「小丑」、「等著去坐牢」和「中共」。

川普甚至轉發坎普和拉芬斯伯格戴著中國國旗口罩的爭議推文，負面形象和黨內內亂預計對選情帶來反效果。

目前情勢研判，相信川普並質疑投票公平性的選民，可能反倒不投票，影響複選選情。

同時，庫克政治報告(Cook Political Report)分析師潔西卡‧泰勒(Jessica Taylor)表示，目前選情呈現五五波的態勢，但他指控拜登投票舞弊的言論，將促使更多民主黨選民投票。

前總統柯林頓顧問卡維爾(James Carville)就說：「如果川普繼續他的論調，將對我們有利。」

一些支持川普總統的喬治亞州共和黨選民，考慮不參加國會參議員複選投票。(Getty...
一些支持川普總統的喬治亞州共和黨選民，考慮不參加國會參議員複選投票。(Getty Images)

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