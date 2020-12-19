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極右派鼓吹川普 引「叛亂法」動用軍隊阻拜登就任

編譯潘勛／綜合18日電
前白宮國安顧問佛林被傳鼓動川普總統動用軍隊，在敗選的關鍵州重新舉行選舉。(路透)
前白宮國安顧問佛林被傳鼓動川普總統動用軍隊，在敗選的關鍵州重新舉行選舉。(路透)

隨著川普必須離開白宮的日子漸漸逼進，愈來愈多極右分子呼籲動用1807年制定的叛亂法(Insurrection Act)，派出聯邦及國民兵部隊，推翻民主黨的「選舉舞弊」及政變意圖，而讓川普續留白宮；甫獲川普特赦的前國安顧問佛林則主張，川普可在輸掉的幾個關鍵州實施戒嚴，重新舉辦選舉。

政治網站「Politico」18日報導，法律原本禁止動用聯邦部隊執行國內法律，戒嚴法的立法宗旨則允許碰到例外狀況，如發生叛亂及大型暴力事件，總統得有權派兵綏靖。史上動用叛亂法的案例有內戰、遏止三Ｋ黨興起、馬丁路德金恩博士遇刺後等，但從未用來推翻選舉結果。

但目前信奉川普「讓美國再次偉大」(MAGA)的要角如鮑威爾(Sidney Powell)、林伍德(Lin Wood)兩位律師，甚至還有位北卡州州議員，愈來愈愛把叛亂法掛在嘴上，一勞永逸讓川普留在總統位子。

有些川普支持者已倒向威權，認定這次選舉有陰謀，必須動用叛亂法來阻止總統當選人拜登竊取大位。他們指稱民主黨在大選搞鬼，根本是想政變，所以川普必須派兵碾碎陰謀，但提不出任何實質證據。

Politico指出，這種主張顯示，川普敗選之後，MAGA死硬派的意識形態已變得很尖銳，不惜動用軍隊阻止拜登就任總統。川普在各級法院興訟，挑戰選舉結果，幾乎全輸，選舉人團14日又已投票確認拜登勝選，某些MAGA要角只好牢抓叛亂法的法條，認為川普有權派兵追捕民主黨及「深層政府」(deep state)行動者，但他們對法條牽強的解讀，已遭法學家駁斥為根本沒有法律常識。

另一方面，因向聯邦調查局(FBI)撒謊而遭定罪、甫獲川普特赦的前國安顧問佛林17日上Newsmax節目，主持人詢問佛林，川普該採哪些行動而廢棄這次選舉結果。佛林表示，他認為川普得查抄全國每部投開票機器，另部署軍隊到川普輸掉的各搖擺州，重新辦理選舉。

佛林認為，實施戒嚴已有64次，動用軍隊可不像人們所說的那般「史無前例」，但他不忘加一句，說自己並沒有呼籲那麼做。

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