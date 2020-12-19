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不被承認勝選 拜登：我對葛理漢感到失望

記者顏伶如／綜合報導
共和黨國會參議員葛理漢曾與拜登私交甚篤，但迄今未承認拜登勝選。(路透)
共和黨國會參議員葛理漢曾與拜登私交甚篤，但迄今未承認拜登勝選。(路透)

總統當選人拜登接受哥倫比亞廣播公司(CBS)深夜脫口秀名嘴史蒂芬柯柏爾(Stephen Colbert)訪問時，被問到是否可能與昔日老友共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)重修舊好，突然變得面色凝重；大選結束迄今，葛理漢仍不願承認拜登勝選，甚至被爆料在拜登贏得勝利的喬治亞州，對地方官員施壓要求將支持民主黨的通訊選票視為無效。

選舉期間曾經承諾將與共和黨協力合作的拜登，受訪時不願說明與葛理漢的友誼有沒有機會挽救；他說，跟葛理漢曾經私交甚篤，如今則對葛理漢「感到失望」。

不過，拜登表示，對於未來發展仍然感到樂觀，一旦川普總統任期結束後，他與共和黨高層將可以合作愉快。

拜登說，川普下台之後，對於政治的影響將逐漸消退，「到時候，很多共和黨人就會覺得比較有活動空間，也願意合作」。

與歷任美國總統相比，拜登擁有數十年的國會經驗，無人能出其右，但政權交接過程卻遭逢各種大大小小的阻撓，凸顯了拜登如今所面對的國會生態，已與他2009年離開時截然不同，可能在未來形成挑戰。

就在外界期待新政府展現種族多元化之際，拜登公布的國家安全團隊高層名單，幾乎清一色是白人，幾個重要部會首長則挑選華府老將出任，而不是放手讓新生代有機會磨練。組閣過程中，拜登團隊對媒體透露某些名單，後來卻又撤回，顯得手忙腳亂。

所幸這些狀況都沒有構成政治衝擊，幾位共和黨要角親自打電話給拜登，民主黨方面則對一位又一位經驗老道的專業人士在疫情延燒、經濟衰退之際紛紛同意加入拜登行政團隊感到雀躍。

各種發展綜觀而言，拜登與國會的互動可能讓外界感覺，他的團隊或許解讀有誤，以為必須完全依靠共和黨才能達成立法結果，這當中剛好涉及拜登最大優點：有辦法與秩序混亂的國會合作。拜登最後一次擔任參議員已是十多年前的事，當年參院同僚如今有三分之一仍是參議員，成為總統之後的拜登將與過去的參院同事發展新關係。

與拜登關係良好的眾院民主黨黨鞭柯里本(James Clyburn)17日便說：「我父親經常對我耳提面命的教誨是，第一印象永難抹滅，你不並會有第二次機會可以重新塑造第一印象。」

共和黨國會參議員葛理漢曾與拜登私交甚篤，但迄今未承認拜登勝選。(歐新社)
共和黨國會參議員葛理漢曾與拜登私交甚篤，但迄今未承認拜登勝選。(歐新社)

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