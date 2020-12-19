我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

發現金翻倍 變1200元？紓困案卡關！

記者顏伶如／綜合報導

距聯邦政府經費用罄被迫停擺前數小時，國會參眾兩院18日晚間迅速通過為聯邦政府預算展延兩天，如此權宜之計避開聯邦政府因預算卡關而出現關門下場，也讓國會議員有更多時間設法解決最新一輪規模9000億元疫情經濟紓困法案中，遲遲未能取得協議的棘手部分。

紓困現金支票金額多少，便是兩黨看法最分歧的爭議點；共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)18日提議為每名民眾單次發放1200元紓困現金支票，金額比目前共和黨版本的600元紓困支票多了一倍，但遭共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)反對。

眾院以320票對60票表決通過聯邦預算臨時法案，參院緊接著也表決通過，呈送給川普總統簽署生效。

強生18日在參院發言指出，從政府會計角度來看，如果再提高紓困現金發放給民眾，將是不負責任的作法，有如「亂槍打鳥」，「今年稍早我們非常倉促通過規模極大的紓困法案，帶來教訓我們卻沒有學會，反而打算重蹈覆轍。」

眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)說，紓困計畫仍然存有「某些重大問題待解」，眾院若要進入投票，最早的時間將是20日下午1時以後。

內容廣泛的疫情經濟紓困法案厚達數百頁，以霍耶透露的20日期限來看，意味著國會議員在這個周末必須檢視完畢並且投票。

兩黨仍然無法取得協議的法案重點，還包括為小型企業提供3000億元紓困貸款、每周300元聯邦失業補助、新冠疫苗配送預算，以及為租屋族、學校、美國郵局、需要糧食補助的民眾提供援助經費。

聯邦政府在疫情期間為1200萬失業勞工提供的救濟補助、保護租屋族免於流落街頭的暫緩驅逐令(eviction moratorium)，12月底將雙雙到期，屆時許多家庭恐將斷炊，甚至無家可歸。

對於紓困支票金額遭同黨議員反對，霍利反批表示，國會議員應該把優先項目搞清楚；他說，許多勞工階層如今以車為家，沒錢看醫生，無力繳房租，沒辦法讓孩子三餐溫飽，「他們應該被排在第一順位，不是排在最後。」

紓困 支票 預算

上一則

「最嚴重攻擊」！美國長期被網攻 矛頭指向俄羅斯駭客

下一則

阻交接？國防部突取消20會議 拜登團隊：遭個別抵抗

延伸閱讀

共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對

共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對
團伙涉多宗搶劫性侵 華裔主嫌林世震不認罪

團伙涉多宗搶劫性侵 華裔主嫌林世震不認罪
獄友結成犯罪團夥 華男鎖定華裔受害人 非裔出面作案

獄友結成犯罪團夥 華男鎖定華裔受害人 非裔出面作案
英國若硬脫歐 先派配機關槍艦隊護漁權

英國若硬脫歐 先派配機關槍艦隊護漁權

熱門新聞

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

2020-12-19 03:00
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩