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川普施壓參議員保羅 加入共和黨挑戰選舉人團票行列

編譯陳韻涵／綜合17日電
川普總統施壓共和黨籍參議員保羅加入眾院共和黨1月6日挑戰選舉人團票的行列。(Getty Images)
川普總統施壓共和黨籍參議員保羅加入眾院共和黨1月6日挑戰選舉人團票的行列。(Getty Images)

川普總統施壓參議員保羅(Rand Paul)加入眾院共和黨1月6日挑戰選舉人團票的行列，20多位共和黨參議員不顧參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的勸告，川普支持的美足前教練、阿拉巴馬州新科參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)暗示將挑戰選舉人團結果。

川普施壓保羅加入少數共和黨眾議員挑戰選舉人團結果之列，重新推文寫道：「保羅說，超過24州未經議會即改變選舉法律。」

川普還轉推福斯電視台(Fox News)保守派主持人萊文(Mark Levin)的推文，內容為「保羅是對的」，另附上華盛頓觀察家報(Washington Examiner)細述保羅16日在參院國土安全委員會聽證會的報導連結。保羅當時說，2020大選存在部分程度的選舉舞弊。

保羅成為川普的焦點，顯示川普可能覺得他與願意支持挑戰的共和黨人士的關係和連結薄弱。

麥康諾屢次警告議員別挑戰選舉人團結果，視此舉恐傷害共和黨的未來。

共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)和聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)告訴「新聞周刊」(Newsweek)，黨內議員尚未決定，但多名同僚仍執意挑戰選舉人團票。

「這是兩黨議員提出考量的唯一實質機會」；霍利說：「我還沒決定。」

克魯茲表示，他在等另一項長期的法律行動完結，「還有許多案件在打官司，法律過程要先結束，法律程序需要發揮作用。」

眾議員布魯克斯(Mo Brooks)領導的選舉人團挑戰，將在明年1月6日採取Hail Mary(比喻孤注一擲)的美足戰術，卻可能傷害民主進程。

布魯克斯只需一名共和黨參議員支持就能策動投票，但他迄今未獲共和黨參院領袖支持。

麥康諾15日召集共和黨參議員，直接警告諸位別與布魯克斯起鬨，但眾院已有多名共和黨議員表態支持布魯克斯。

參院國土安全及政府事務委員會主席強森(Ron Johnson)，以及重量級共和黨國會領袖葛理漢(Lindsey Graham)曾表示，他們不會挑戰確認拜登勝選的程序，儘管兩人都助川普推動2020年大選舞弊陰謀論。

川普支持的美足前教練、阿拉巴馬州新科參議員圖博維爾(Tommy Tubervil...
川普支持的美足前教練、阿拉巴馬州新科參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)暗示將挑戰總統選舉選舉人團結果，助川普翻盤。(美聯社)

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