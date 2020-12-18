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川普施加於司法系統保守烙印 對美國未來影響深遠

編譯盧炯燊／綜合17日電

川普總統即將卸任，拜登政府勢將把他任期內的大部分政策扭轉過來，然而川普施加於司法系統的保守烙印，只會加深而不會被泯滅，對美國未來影響深遠。

過去幾個月，大多數人對聯邦最高法院的焦點，都集中於川普任命的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)身上，然而若分析各級上訴法庭的判決，就會發現在川普任內，司法系統出現了極大的轉變。

今年初，「紐約時報」曾檢視川普政府頭三年，上訴法庭所作出的1萬多宗裁決及推翻原訟庭的判決，多由川普任命的法官作出，遠超民主黨所任命法官所作出的；由於幾乎所有有爭議的聯邦訟案最終由上訴法院定讞，換言之，川普對司法系統具有極大的影響。

紐時再分析了今年首六個月的1700多宗裁決，發現這種保守趨勢進一步加劇。

目前在全國地區上訴法院的165名法官裡，有53名由川普任命，由於任命是終身制，因而會發揮深遠影響。

維吉尼亞大學法學教授費施曼(Joshua Fischman)指出，這只會進一步造成兩極分化，由於這些法官大多都還很年輕，他們在上訴法院還會待很長時間。

儘管上訴法院處理的案件有時涉及重大的政策爭議，但更多的是涉及諸如勞資糾紛、刑事、移民上訴等案件，導致強化了社會上的保守氛圍。

川普政府之所以能迅速填補法官的空缺，很大程度上獲得參院共和黨人，尤其多數黨領袖麥康諾的配合，他甚至鼓勵已合資格的聯邦法官退休，以騰出更多空缺讓川普提名填補。

統計顯示，目前能留給拜登任命的法官位置少於25個，迴旋空間極小，這與歐巴馬卸任時留給川普近100個法官空缺，根本無法比擬。

目前的情況是，即使民主黨的拜登入主白宮，共和黨若仍仍掌參院，則仍可繼續推動任命保守派，或至少阻止自由派，除非民主黨取得下月喬州選舉的兩個國會參院席位。

這正如麥康諾今年10月在確認巴瑞特大法官任命案時說：「在很長的一段時間內，他們(民主黨)對此(任命自由派法官)將會無能為力。」

川普 民主黨 拜登

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