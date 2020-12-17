煞不住！美染疫住院數連10天新高 東西岸皆不樂觀

全美新冠肺炎確診數字續攀升，16日有11萬3069人染疫住院，連續十天創新高。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心排隊接種疫苗。(美聯社)

全美新冠肺炎確診數字續攀升，16日有11萬3069人染疫住院，連續十天創新高，而且15日單日死亡人數也創下疫情 爆發以來第三高；東西兩岸的加州 與紐約州 疫情同樣不樂觀，加州增購數千個屍袋因應疫情，紐約州則可能在明年1月再度暫停非必要行業的營運。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至16日晚間，全球新冠肺炎確診至少7411萬5894例，死亡164萬6942人；美國則有超過1693萬1636人確診，30萬7076人病歿。

根據紐約時報統計，美國新冠肺炎15日新增確診20萬1649例，過去一周平均單日新增20萬6557例，比過去兩周平均單日新增人數多出28%；目前全國確診人數約占5%的美國人口。

根據路透統計，美國新冠肺炎15日新增3102人病歿，為疫情以來第三高；新冠住院率也連十天創新高，根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，截至16日，美國有11萬3069名新冠住院病患，其中2萬1933人在加護病房，7782人使用呼吸器。

全國逾10%新冠病患位於人口最多的加州，加州15日新增確診近5萬4000例，不僅突破13日高峰3萬6202例，更是全國最高；加州15日新增295人染疫病歿，創下該州單日新高。

加州過去一個月確診持續攀升，威脅醫院的負荷能力；目前該州有近1萬6000人染疫住院，兩周前為9700人，三周前則為7000人。

加州州長紐森(Gavin Newsom)下令增購5000個屍袋和60個53吋的冷凍櫃，以因應各郡惡化的疫情；「隧道盡頭有光，但我們還在隧道內，」紐森15日表示，「這表示我們正經歷可能是疫情開始以來最緊張和緊急的時刻。」

紐約州疫情也不樂觀，14日新增128人染疫病歿，寫下5月16日以來最高數字；不過紐約州過去一周單日平均新增98人病歿，仍遠低於4月平均的763人。

紐約州過去一周染疫住院人數增加23%，住院人數自11月初以來暴增五倍，但依舊低於4月高峰1萬8800人；該州目前有5982人染疫住院，其中1065人在加護病房，比前一周增加17%。

最近幾周紐約州新冠確診呈現春季以來高峰，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)16日表示，如果紐約州無法壓住持續攀升的新冠確診，非必要店家從明年1月起可能會再次被迫歇業避疫。