美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

阿拉斯加州首府朱諾(Juneau)發生醫護人員施打輝瑞藥廠(Pfizer)獲得緊急授權使用的新冠疫苗 後，出現嚴重過敏 反應的個例；當地官員表示，一名沒有藥物反應病史的女性醫護人員，15日施打疫苗的十分鐘後便出現嚴重反應，送往急診之後住進加護病房，所幸狀況穩定，16日晚間便可出院。

來源：ABC News

聯邦疾病防制中心(CDC)副主任巴特勒(Jay Butler)說，這是美國到目前為止，唯一施打新冠疫苗後出現過敏反應的案例。

這位姓名保密的女性醫護人員接種輝瑞疫苗後，出現皮膚發紅等過敏反應，被送往急診後住進加護病房，所幸狀況穩定；據報導，該女子對於自己因過敏反應嚴重無法施打第二劑新冠疫苗，感到頗為失望。

英曾警告：嚴重過敏反應者不要接種

這名女性醫護人員出現類似過敏性休克的狀況，與上周兩名英國 醫護人員施打疫苗後的身體反應類似，這兩人均已康復；但英國衛生機關因此發布警告，提醒有嚴重過敏反應的民眾，不要施打新冠疫苗。

輝瑞藥廠的疫苗臨床實驗中，施打疫苗的志願者曾有137人出現過敏反應，施打安慰劑(placebo)的對照組中，則有111名志願者出現過敏反應。

各地衛生主管機關目前正密切注意新冠疫苗施打狀況，追蹤是否與預料之外的副作用發生。

每當有新藥上市時，是否可能引發過敏反應，向來受到高度關切，而新冠疫苗是否可能出現過敏，則比一般藥物更加受到注意，因為人數龐大的民眾在未來一年裡都將需要施打疫苗；而且過去從來不曾有過多款疫苗在短時間內以不同技術同時研發的前例，到頭來可能不同疫苗的副作用也不相同。

曾任聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗主管的喬治城大學(Georgetown University)傳染病學教授古德曼(Jesse Goodman)說，有關新冠疫苗的過敏考量，再度凸顯對疫苗即時安全追蹤監控的重要性。