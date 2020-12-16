莫德納疫苗最快周五獲批 首批配送600萬劑

輝瑞的新冠疫苗15日在全美各地大城醫院擴大施打，阿拉斯加州原住民醫療中心15日的重症護士瑞秋．凱利接受疫苗注射。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )最快可能在18日核准莫德納(Moderna)的新冠肺炎疫苗 ，計畫於核准後即刻配送600萬劑，21日即可能配送到各地。

15日公布的一份報告指出，莫德納的新冠疫苗保護力極高；FDA對此疫苗的早期評估也顯示，疫苗對3萬人試驗的效力達94.1%，副作用包括發燒、頭痛和疲勞，部分接種者感到不適，但沒有生命危險。

FDA表示，分析「支持可靠的安全背景，沒有特別的安全疑慮妨礙緊急使用授權。」

負責監管疫苗配送工作的佩爾納(Gustave Perna)說，藥品經銷商麥克森公司(McKesson Corp)將負責包裝，並配送莫德納的疫苗到全國3285處集散點，再由聯邦快遞(FedEx)和美國郵政 (United Parcel Service)把疫苗送到目的地。

莫德納疫苗需要打兩劑，間隔四周；莫德納的第一批疫苗數量，比輝瑞(Pfizer)首批290萬劑疫苗多出至少一倍。

莫德納疫苗可能於18日核准的消息發布前，正值輝瑞疫苗在14日施打。

多州政府已與全美最大連鎖藥局CVS、華格林(Walgreens)等藥局合作，協助擴大鄉村地區的接種範圍；第一批優先接種群體為養老院居民及其照護員，還有前線醫療人員等。

FDA的疫苗和相關生物製品諮詢委員會(VRBPAC)訂17日審查莫德納疫苗，FDA最快18日將批准緊急授權使用；先前該諮詢委員會在10日審查輝瑞的疫苗，FDA翌日即核准緊急使用。

疫苗研發團隊「神速行動」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)14日表示，預料2000萬名美國人將於本月接種第一劑莫德納或輝瑞的新冠疫苗，2021年2月底前將有1億人接種，2021年3月底前可望有1億人完成兩劑注射，相當於三分之一的美國人口。

據約翰霍普金斯大學統計，截至15日晚間，全美新冠肺炎確診至少1671萬514例、已知30萬3453人死亡；當局期望在疫苗推出後，疫情可逐漸受到控制。