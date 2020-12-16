喬州老夫妻聖誕節遊行後確診 恐接觸50兒童

喬治亞州官員14日表示，一對裝扮聖誕老夫婦的一對男女在聖誕節遊行 後數日，確診新冠肺炎，他們可能在遊行期間接觸數十名兒童，但活動當時並未出現症狀。

喬州朗郡委員會(Long County County Board of Commissioners)主席帕克(Robert Parker)說，這對扮演聖誕老人伉儷11日參加羅多維奇(Ludowici)的年度聖誕慶典，13日得知篩檢結果為陽性。

帕克表示，這對扮成聖尼古拉(St. Nick)及其妻子的聖誕老人及老婆婆，當天與約50名兒童近距離合影留念，但當時兩人都還沒有出現症狀。

帕克表示，兒童在日常生活中也與其他孩子及成人在學校、教堂等地接觸，只要遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫 規範，就算孩子暴露在染疫風險中，也不會因此感到恐慌。

帕克說：「我跟這兩位『聖誕老人』和『聖誕老婆婆』都有多年私交，我向各位保證，如果他們早知確診，絕對不會做出讓孩子身陷危險的舉動。」

儘管可能暴露於感染風險中，帕克和其他官員仍堅持原決定，「進行各項佳節傳統，在煎熬時期帶來一絲正常氣息。」

帕克說：「我的孩子們都有跟聖誕老人拍照，他們的笑靨比平時上學時開朗許多，去上學同樣暴露於染疫風險中。」

朗郡教育當局建議有接觸史的學生待在家自主隔離，等假期結束再行返校上課。

帕克說：「沒有人強迫任何人前往聖誕節活動地點，家長自願選擇送小孩去參加活動，他們早已知道這些地方採取防疫措施。」

朗郡在聖誕老人夫婦確診前，只有兩起郡員工染疫的案例，活動當時未強制戴口罩，但建議民眾戴口罩。

隨著聖誕假期逼近，全美各地聖誕老人也在染疫風險之下開始忙碌；比利時日前也發生一名聖誕老人訪問養老院後，造成至少75人染疫。