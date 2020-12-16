我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

雇主能否強制規定員工打緊急授權新冠疫苗？ 法律上解釋空間模糊

記者顏伶如╱綜合報導
雇主能否強制規定員工必須施打疫苗，引發討論。圖輝瑞的新冠疫苗15日在全美各地大城醫院擴大施打，阿拉斯加州原住民醫療中心15日的重症護士瑞秋．凱利接受疫苗注射。(美聯社)
雇主能否強制規定員工必須施打疫苗，引發討論。圖輝瑞的新冠疫苗15日在全美各地大城醫院擴大施打，阿拉斯加州原住民醫療中心15日的重症護士瑞秋．凱利接受疫苗注射。(美聯社)

全美多州醫護人員已開始施打聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准緊急授權的輝瑞(Pfizer)藥廠研發新冠疫苗，但某些民眾對於「超速」研發的疫苗安全性存疑，雇主能否強制規定員工必須施打疫苗，引發討論。

法律專家指出，基於「自主聘雇」(employment at will)原則，雇主得以於任何時間點解聘員工，員工也可以隨時請辭，除非涉及歧視或身心障礙權益保障，但由於緊急授權的新冠疫苗尚未獲得正式核准，法律解釋上成了的模糊地帶。

美聯社及NORC公共事務研究中心最新全國民調結果顯示，只有半數受訪成年人打算施打新冠疫苗。蓋洛普調查公司(Gallup)8日公布最新民調報告則指出，今年9月間有50%美國人願意施打疫苗，現在比率已增至63%。

除了醫療體系之外的其他行業，雇主能否強制規定員工必須施打現階段僅獲得緊急授權使用的新冠疫苗？爵克索大學(Drexel University)法律與公共衛生教授費爾德(Robert Field)指出，對於獲得食藥局全面核准的疫苗，雇主可以規定員工必須施打，並且規定施打疫苗是工作條件之一。

費爾德說，許多州都有「自主聘雇」的基本法律，雇主得以在任何時間點解聘員工，員工也可以隨時辭職，除非涉及歧視、身心障礙權益保障或工會契約等，但目前疫苗尚未獲得全面批准，只在緊急授權階段，因此法律立場並不穩固。

他指出：「雇主能否要求員工必須施打緊急授權的疫苗，法律解釋並不明確，在法律上有模擬空間。」

如果雇主開除拒絕施打緊急授權疫苗的員工，是否將有法律後果，費爾德則說，雇主可能因涉嫌非法解聘而挨告，各州州法規定不同，某些情況下遭開除員工可以要求賠償應得酬勞；遭開除員工可向法院舉證，說明職場環境的規定超乎常理，或者指控資方觸犯州政府對於核准疫苗的相關規定。

雇主能否強制規定員工必須施打疫苗，引發討論。圖為輝瑞的新冠疫苗15日在全美各地大...
雇主能否強制規定員工必須施打疫苗，引發討論。圖為輝瑞的新冠疫苗15日在全美各地大城醫院擴大施打，俄亥俄州醫護員工波伊15日接受疫苗注射。(美聯社)

疫苗 民調 歧視

上一則

拜登亞特蘭大輔選 批共和黨人將阻紓困施政

下一則

喬州老夫妻聖誕節遊行後確診 恐接觸50兒童

延伸閱讀

16國對中製新冠疫苗投「信任票」 將採購5億劑

16國對中製新冠疫苗投「信任票」 將採購5億劑
更多曙光 南加洛杉磯縣更多點15日收到輝瑞疫苗

更多曙光 南加洛杉磯縣更多點15日收到輝瑞疫苗
紐約市警將收首批疫苗 希爾：不會強制警員接種

紐約市警將收首批疫苗 希爾：不會強制警員接種
戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化

戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

2020-12-16 03:00
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國眾院歲出委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

父母來自台灣 戴琪將出任首位華裔貿易代表

2020-12-09 18:29
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

2020-12-08 21:26
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51
德州檢察長派克斯頓8日宣布上訴最高法院，要求禁止喬州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉人為拜登投下確認票。(美聯社資料照)

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

2020-12-08 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底