FDA首批准！非處方居家新冠檢測 30元20分鐘出結果

FDA 15日批准澳洲研發的居家新冠檢測，勿需醫師處方，若測出陽性，可藉手機應用程式上網與醫生聯絡，售價30元。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)15日批准可在家快速完成的新冠病毒檢測 ，不需要醫師處方，很快就會在全美藥局 出售，售價30元；這是擴增檢測方法的又一重要突破。

上個月該監管機構批准緊急使用類似的居家測試，但需醫師處方。

FDA局長韓恩(Stephen Hahn)在聲明中說，在15日批准後，居家檢測可在藥局等地銷售，民眾可前往購買後自行抺鼻檢測，短短20分鐘就得知結果。

獲准的非處方檢測一開始供應將數量有限，澳洲製造商Ellume預計下個月生產300萬套，2021年上半年提高產量；該公司發言人說，檢測單價30元，實體店面和網路都買得到。

檢測套件包括鼻拭子、化學溶液和檢測條；檢測套件與智慧型手機連結，透過應用程式顯示結果、而後進一步解釋，用戶還可通過應用程式與專家聯繫。

近幾個月專家們一直強調亟需快速而廣泛的居家檢測，好讓人們自我篩檢、以免感染後與他人接觸，但多數檢測仍需要由專業人員操作，而且必須由高科技實驗室處理，往往要等待幾天才得知結果；大約有25項檢測允許人們在家自行採集樣本(鼻內物或唾液)，再送到實驗室。

Ellume檢測是偵測由新冠病毐釋放的病毒蛋白，醫護人員操作的標準檢測是偵測病毒遺傳物質。

食藥局官員說，Ellume檢測也跟許多偵測蛋白質的檢測一樣，可產生些許假性結果，如果檢測結果是陰性但有新冠症狀的人仍應就醫。

目前，全美每天測試近200萬人。多數專家認為應擴大檢測，哈佛大學 研究人員已推動進行廉價紙質居家檢測；哈佛大學專家米納(Michael Mina)認為，新核准的居家檢測大有幫助，不過他警告，價格可能會限制用量。

聯邦法律要求醫療保險必須涵蓋新冠病毐檢測費用。