「光明到來」 一線醫護打新冠疫苗 泛淚光

輝瑞(Pfizer)生產的新冠疫苗14日起開始全美接種，重症監護室護士等抗疫一線人員成為首批接種人群；圖為長島猶太醫療中心皇后區分院的重症監護室(ICU)護士卡爾(Stephanie Cal)成為首批接種疫苗者。（記者洪群超/攝影）

美國 新冠死亡人數14日突破30萬，確診人數仍持續暴增，但隨著14日全國一線醫護人員開始接種由輝瑞(Pfizer-BioNTech)生產的新冠疫苗 ，讓已奮戰在抗疫一線近十個月的醫護人員表示，過去一年雖然痛苦，但「光明正到來。」

14日是對抗新冠疫情的歷史性一天，全國醫療前線人員開始接種首批輝瑞新冠疫苗；紐約州 作為新冠疫情爆發後的最重疫區之一，此次獲得第一批17萬劑疫苗，長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院重症監護室(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)，成為紐約州首位及及全國首批疫苗接種者之一。

(影音來源：諾斯韋爾醫療系統)

(影音來源：記者朱蕾)

疫苗注射全程不到一分鐘，完成後現場響起一陣掌聲，有些人眼裡甚至出現淚光，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)也通過醫院直播，見證了此一重要時刻。

新冠疫情爆發後的十個月裡，琳賽一直在救治新冠重症患者的第一線上；她在打完疫苗後說，「我感覺很好，感到充滿希望，感到壓力的釋放，希望這一刻標誌著結束痛苦時期的開始；我要感謝所有一線工作人員。」

醫生切斯特正在向護士卡爾注射新冠疫苗第一劑。(記者朱蕾/攝影) 輝瑞(Pfizer)生產的新冠疫苗14日起開始全美接種，重症監護室護士等抗疫一線人員成為首批接種人群；圖為長島猶太醫療中心皇后區分院的重症監護室(ICU)護士卡爾(Stephanie Cal)作為首批接種者，打完疫苗後全場鼓掌歡呼。（記者洪群超/攝影）

琳賽還表示，打新冠疫苗「跟打任何其他疫苗沒有什麼不同」，她希望通過她的接種，給民眾帶來信心，相信注射疫苗是安全的，鼓勵民眾在可以接種疫苗時選擇接種。

第一批輝瑞疫苗運抵諾斯韋爾醫療系統。(諾斯韋爾提供)

蘭諾斯丘醫院(Lenox Hill Hospital)醫生杜羅索(Yves Duroseau)是第二位在長島猶太醫療中心接種疫苗的醫護人員；他得知成為全國第一批接種疫苗的人後，一直很興奮，「這是我們所有人的希望。」

護士卡爾接種後說，「過去近一年是痛苦、艱難的，我們都是親歷者，經過科學家們夜以繼日、辛勤的研發，疫苗出來了，光明正在到來，我們為國家感到驕傲。」

衛生部長阿查爾(左)與公衛署長亞當斯(右)14日在喬治華盛頓大學醫院見證該校婦產學系主任施席(左二)接受護士注射新冠疫苗。(美聯社)

諾斯韋爾醫療系統執行長杜寧(Michael Dowling)表示，「今天是對抗新冠的勝利之日，是科學和人類的歷史性一天，紐約和美國各地一直在期待這一天的到來。」

輝瑞疫苗於11日晚獲批後，13日啟程將首批近300萬劑疫苗運往全國各地，14日送至全國145處，15日送到425個地點，16日再送至66個地點。

此疫苗共兩劑，兩劑接種時間相隔21天；居住養老院的耆老和工作人員預計下周開始接種疫苗，而美國的大多數民眾，最早要到明年春季才能接種疫苗。

救星來到。全美各大醫院的第一線醫療人員14日都先後施打第一批的新冠疫苗。圖為在聖路易市的南慈恩醫院的醫務人員看到同仁接受新冠疫苗施打後，都高興鼓掌，歡欣不已。(美聯社)