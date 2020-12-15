「光明到來」 一線醫護打新冠疫苗 泛淚光
美國新冠死亡人數14日突破30萬，確診人數仍持續暴增，但隨著14日全國一線醫護人員開始接種由輝瑞(Pfizer-BioNTech)生產的新冠疫苗，讓已奮戰在抗疫一線近十個月的醫護人員表示，過去一年雖然痛苦，但「光明正到來。」
14日是對抗新冠疫情的歷史性一天，全國醫療前線人員開始接種首批輝瑞新冠疫苗；紐約州作為新冠疫情爆發後的最重疫區之一，此次獲得第一批17萬劑疫苗，長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)皇后區分院重症監護室(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)，成為紐約州首位及及全國首批疫苗接種者之一。
(影音來源：諾斯韋爾醫療系統)
(影音來源：記者朱蕾)
疫苗注射全程不到一分鐘，完成後現場響起一陣掌聲，有些人眼裡甚至出現淚光，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)也通過醫院直播，見證了此一重要時刻。
新冠疫情爆發後的十個月裡，琳賽一直在救治新冠重症患者的第一線上；她在打完疫苗後說，「我感覺很好，感到充滿希望，感到壓力的釋放，希望這一刻標誌著結束痛苦時期的開始；我要感謝所有一線工作人員。」
琳賽還表示，打新冠疫苗「跟打任何其他疫苗沒有什麼不同」，她希望通過她的接種，給民眾帶來信心，相信注射疫苗是安全的，鼓勵民眾在可以接種疫苗時選擇接種。
蘭諾斯丘醫院(Lenox Hill Hospital)醫生杜羅索(Yves Duroseau)是第二位在長島猶太醫療中心接種疫苗的醫護人員；他得知成為全國第一批接種疫苗的人後，一直很興奮，「這是我們所有人的希望。」
護士卡爾接種後說，「過去近一年是痛苦、艱難的，我們都是親歷者，經過科學家們夜以繼日、辛勤的研發，疫苗出來了，光明正在到來，我們為國家感到驕傲。」
諾斯韋爾醫療系統執行長杜寧(Michael Dowling)表示，「今天是對抗新冠的勝利之日，是科學和人類的歷史性一天，紐約和美國各地一直在期待這一天的到來。」
輝瑞疫苗於11日晚獲批後，13日啟程將首批近300萬劑疫苗運往全國各地，14日送至全國145處，15日送到425個地點，16日再送至66個地點。
此疫苗共兩劑，兩劑接種時間相隔21天；居住養老院的耆老和工作人員預計下周開始接種疫苗，而美國的大多數民眾，最早要到明年春季才能接種疫苗。
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