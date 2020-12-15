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莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

美26州與領地 擬求助國民兵配送疫苗

編譯中心／綜合報導
全美共有26個州和領地的行政首長，擬求助國民兵配送新冠疫苗。圖為在一批藥劑師14日手提著冷藏的新冠疫苗，到紐約市的紐約大學Langone醫院為醫務人員施打疫苗。(美聯社)
全美共有26個州和領地的行政首長，擬求助國民兵配送新冠疫苗。圖為在一批藥劑師14日手提著冷藏的新冠疫苗，到紐約市的紐約大學Langone醫院為醫務人員施打疫苗。(美聯社)

國民兵14日發表聲明表示，全美共有26個州和領地的行政首長，此時計畫某種程度上藉助國民兵，配送新冠疫苗

國民兵官員告訴媒體，國民兵的工作由將整批運到的疫苗分成較小包裝，到協助運送不等。

負責疫苗運送的陸軍將領柏納(Gustave Perna)電話受訪時說，輝瑞藥廠與合作夥伴14日中午左右已將最初一批疫苗運送到全美55個地點，約占145個接收點的三分之一，預定分三批運送，本周末前，將290萬劑疫苗分送到全美636個地點。

柏納表示，將會繼續追蹤剩下的配送疫苗，「15日的疫苗已經整理好，等待運送」。  

除了輝瑞的新冠疫苗外，莫德納藥廠(Moderna)新冠疫苗也在17日申請緊急使用。

柏納表示，莫德納疫苗一但獲得FDA批准，就有600萬劑疫苗分別配送全美3285個地點，配送方式與輝瑞疫苗相似； 這些大量的疫苗配送，有些州必須仰賴國民兵的支援，除此外還有護送疫苗的安全考慮。

他還表示，下周一(21日)，全美約有1100多家養老院與長照中心可以開始為耆老接種新冠疫苗，保證大家都能公平地獲疫苗注射。

柏納曾表示，12月底前將可取得約4000萬劑疫苗，這些數量包括莫德納疫苗。

疫苗 國民兵 養老院

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