全美何時集體免疫？佛奇：最快明年春末夏初
全美第一劑新冠疫苗14日正式開始接種，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)預測，在明年春末夏初，全美就能達到集體免疫；衛生部長阿查爾(Alex Azar)呼籲民眾接種，而公衛署長亞當斯(Jerome Adams)則呼籲，就算接受疫苗注射，仍必須保持防疫措施。
來源：NowThis News
佛奇預估以面前製造和配送疫苗的效率，多數美國人便將得以在春天前接種。「看是否有足夠民眾接受接踵，也許在3月底或4月初，健康無虞的大眾便不會無顧染病。」
佛奇還說：「當時間接近秋天，屆時感染人數預計將大幅減少，我們在某種程度上將能恢復正常生活。」
不過他也提醒大眾，必須持續戴口罩、取消大型活動和加強衛生清潔等防疫措施，「這些措施到了明年下半年，甚至之後都還有必要存在，直到感染率低到新冠肺炎不再是公衛威脅，你才能考慮恢復正常生活型態。」
為了鼓勵大眾接種疫苗，身為全國抗疫領導人的佛奇，也表示願意公開注射。
雖然疫苗接種正式上路，但全美仍有不少民眾存疑；衛生部長阿查爾接受媒體訪問表示：「今天是歷史性一刻，我們在這場讓全人類受難的疫情中，終於在黑暗的盡頭看到了光明。如果你被建議接種疫苗，又有取得通路的話，請你接受注射；這不只是保護自己，還有你身邊的人。」
阿查爾：盼像流感疫苗接種
阿查爾強調全美將在2月底前，注射至少1億劑疫苗；他也預測屆時任何人都能走進藥局直接注射，就像流感疫苗一樣，「疫苗已來了，我希望大家接種，明年和家人一起好好過聖誕節假期。」
亞當斯：接種過後仍須防疫
公衛署長亞當斯呼籲民眾，就算接種疫苗後，仍須維持各種基礎防疫措施。
「雖然疫苗能幫助人體抵禦病毒，但仍有可能傳染給他人。」亞當斯說，「至少到明年第二季之前，我們還是必須非常謹慎，現在每天還是有超過2000人染病死亡。雖然現在看見一絲希望，但還是得記得戴口罩；洗手和注意距離。」
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