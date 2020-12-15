全美何時集體免疫？佛奇：最快明年春末夏初

被總統當選人拜登任命為防疫顧問的國家過敏和傳染病研究院院長佛奇14日表示明年春夏可達集體免疫。(美聯社)

全美第一劑新冠疫苗14日正式開始接種，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)預測，在明年春末夏初，全美就能達到集體免疫；衛生部長阿查爾(Alex Azar)呼籲民眾接種，而公衛署長亞當斯(Jerome Adams)則呼籲，就算接受疫苗注射，仍必須保持防疫 措施。

來源：NowThis News

佛奇預估以面前製造和配送疫苗的效率，多數美國人便將得以在春天前接種。「看是否有足夠民眾接受接踵，也許在3月底或4月初，健康無虞的大眾便不會無顧染病。」

佛奇還說：「當時間接近秋天，屆時感染人數預計將大幅減少，我們在某種程度上將能恢復正常生活。」

不過他也提醒大眾，必須持續戴口罩、取消大型活動和加強衛生清潔等防疫措施，「這些措施到了明年下半年，甚至之後都還有必要存在，直到感染率低到新冠肺炎不再是公衛威脅，你才能考慮恢復正常生活型態。」

為了鼓勵大眾接種疫苗，身為全國抗疫領導人的佛奇，也表示願意公開注射。

雖然疫苗接種正式上路，但全美仍有不少民眾存疑；衛生部長阿查爾接受媒體訪問表示：「今天是歷史性一刻，我們在這場讓全人類受難的疫情中，終於在黑暗的盡頭看到了光明。如果你被建議接種疫苗，又有取得通路的話，請你接受注射；這不只是保護自己，還有你身邊的人。」

阿查爾：盼像流感疫苗 接種

阿查爾強調全美將在2月底前，注射至少1億劑疫苗；他也預測屆時任何人都能走進藥局直接注射，就像流感疫苗一樣，「疫苗已來了，我希望大家接種，明年和家人一起好好過聖誕節假期。」

亞當斯：接種過後仍須防疫

公衛署長亞當斯呼籲民眾，就算接種疫苗後，仍須維持各種基礎防疫措施。

「雖然疫苗能幫助人體抵禦病毒，但仍有可能傳染給他人。」亞當斯說，「至少到明年第二季之前，我們還是必須非常謹慎，現在每天還是有超過2000人染病死亡。雖然現在看見一絲希望，但還是得記得戴口罩；洗手和注意距離。」