我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

全美何時集體免疫？佛奇：最快明年春末夏初

編譯林育正／綜合14日電
被總統當選人拜登任命為防疫顧問的國家過敏和傳染病研究院院長佛奇14日表示明年春夏可達集體免疫。(美聯社)
被總統當選人拜登任命為防疫顧問的國家過敏和傳染病研究院院長佛奇14日表示明年春夏可達集體免疫。(美聯社)

全美第一劑新冠疫苗14日正式開始接種，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)預測，在明年春末夏初，全美就能達到集體免疫；衛生部長阿查爾(Alex Azar)呼籲民眾接種，而公衛署長亞當斯(Jerome Adams)則呼籲，就算接受疫苗注射，仍必須保持防疫措施。 

來源：NowThis News

佛奇預估以面前製造和配送疫苗的效率，多數美國人便將得以在春天前接種。「看是否有足夠民眾接受接踵，也許在3月底或4月初，健康無虞的大眾便不會無顧染病。」

佛奇還說：「當時間接近秋天，屆時感染人數預計將大幅減少，我們在某種程度上將能恢復正常生活。」

不過他也提醒大眾，必須持續戴口罩、取消大型活動和加強衛生清潔等防疫措施，「這些措施到了明年下半年，甚至之後都還有必要存在，直到感染率低到新冠肺炎不再是公衛威脅，你才能考慮恢復正常生活型態。」

為了鼓勵大眾接種疫苗，身為全國抗疫領導人的佛奇，也表示願意公開注射。

雖然疫苗接種正式上路，但全美仍有不少民眾存疑；衛生部長阿查爾接受媒體訪問表示：「今天是歷史性一刻，我們在這場讓全人類受難的疫情中，終於在黑暗的盡頭看到了光明。如果你被建議接種疫苗，又有取得通路的話，請你接受注射；這不只是保護自己，還有你身邊的人。」

阿查爾：盼像流感疫苗接種

阿查爾強調全美將在2月底前，注射至少1億劑疫苗；他也預測屆時任何人都能走進藥局直接注射，就像流感疫苗一樣，「疫苗已來了，我希望大家接種，明年和家人一起好好過聖誕節假期。」

亞當斯：接種過後仍須防疫

公衛署長亞當斯呼籲民眾，就算接種疫苗後，仍須維持各種基礎防疫措施。

「雖然疫苗能幫助人體抵禦病毒，但仍有可能傳染給他人。」亞當斯說，「至少到明年第二季之前，我們還是必須非常謹慎，現在每天還是有超過2000人染病死亡。雖然現在看見一絲希望，但還是得記得戴口罩；洗手和注意距離。」

流感疫苗 佛奇 防疫

上一則

美26州與領地 擬求助國民兵配送疫苗

下一則

不甩川普推文「稍後接種」 政府高官本周施打疫苗

延伸閱讀

新聞評論／萊豬黑箱決策 讓蔡蘇關係陷信任危機

新聞評論／萊豬黑箱決策 讓蔡蘇關係陷信任危機
NFL／單季8.5次擒殺 海鷹亞當斯破紀錄

NFL／單季8.5次擒殺 海鷹亞當斯破紀錄
角逐市長…亞當斯華商會拜票 承諾保留SHSAT

角逐市長…亞當斯華商會拜票 承諾保留SHSAT
楊安澤若選紐約市長 支持率最高…勝過亞當斯、斯靜格

楊安澤若選紐約市長 支持率最高…勝過亞當斯、斯靜格

熱門新聞

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 每分鐘超過一人死

2020-12-14 03:00
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國眾院歲出委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）可望出任貿易代表。(圖取自美中貿易全國委員會官網)

父母來自台灣 戴琪將出任首位華裔貿易代表

2020-12-09 18:29
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

2020-12-08 21:26
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票