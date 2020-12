不甩川普推文「稍後接種」 政府高官本周施打疫苗

美聯社報導,由於聯邦政府計畫更新,如今恐怖主義、流行病疫情均列為國家威脅,因此高層政府官員本周將開始施打新冠疫苗 。

輝瑞藥廠(Pfizer)的新冠疫苗已配送至各地,川普 總統13日在推特發文寫道,除非有特定需求,白宮 助理應該在計畫稍後才接種疫苗;不過,一名資深官員對美聯社指出,疫苗在本周之內就會運抵白宮、國會山莊以及其他政府機關。

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!