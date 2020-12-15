不甩川普推文「稍後接種」 政府高官本周施打疫苗

國防部代理部長米勒14日在馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心，接受新冠疫苗注射。(路透)

美聯社報導，由於聯邦政府計畫更新，如今恐怖主義、流行病疫情均列為國家威脅，因此高層政府官員本周將開始施打新冠疫苗 。

輝瑞藥廠(Pfizer)的新冠疫苗已配送至各地，川普 總統13日在推特發文寫道，除非有特定需求，白宮 助理應該在計畫稍後才接種疫苗；不過，一名資深官員對美聯社指出，疫苗在本周之內就會運抵白宮、國會山莊以及其他政府機關。

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

但官員透露，分配給政府官員的疫苗數量多少、第一波得以施打的官員層級為何，目前則列為機密，川普與副總統潘斯並不包括在內；國會議員則仍未接獲告知有多少疫苗得以使用，疫苗施打計畫也仍須擬定。

至於大法官或重要幕僚是否將施打疫苗，最高法院則未答覆媒體詢問。

資深官員透露，政府官員施打疫苗的詳細計畫將由國家安全會議(NSC)與白宮醫療小組、國土安全部、白宮預算管理局(OMB)及衛生部等單位協同安排。

國家安全會議發言人烏又特(John Ullyot)說，根據既定政策作業程序，三權分立政府架構裡的所有首長，都將獲得疫苗。

他說，美國民眾應該有信心，接下來將獲得與高層官員施打的相同疫苗，既安全又有效，施打疫苗也是基於公共衛生專家與國安部門領導階層的建議。

「不想被說插隊」輝瑞CEO尚未接種

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)14日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，因為不想被外界認為是插隊而搶先取得疫苗，所以他尚未施打，「我還沒打疫苗，我們有道德委員會處理哪些人可以先打疫苗。」

但博爾拉也說，如果可以增加各界對於疫苗的信心，不排除提早施打，「如果執行長都接種了，民眾對於疫苗的安全性應該可以更放心。」

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