「死亡列車」加速！美新冠36秒1死 寄望疫苗開打能煞停

在羅德島州的生命永恆健康中心，14日醫務人員排隊接受施打新冠疫苗。(美聯社)

新冠肺炎14日開始接種之際，每天仍有許多家庭悲慟親人逝世，全美新冠死亡破30萬大關，過去一周平均每天2403人死亡，相當於平均每36秒鐘就有一人離世；聯邦疫苗 研發團隊「神速任務」負責人史勞伊(Moncef Slaoui)14日表示，至少要有75%人口接種疫苗，才可能控制疫情。

莫德納疫苗 估FDA 將批准

繼首批輝瑞疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權批准並運往各州後，莫德納(Moderna)疫苗可望是下個獲批准的對象；而嬌生(Johnson & Johnson)和阿斯特捷利康(AstraZeneca)可能在明年2月底前提出申請。

約翰霍普金斯大學統計，美國 今年2月6日出現首例新冠肺炎死亡病例迄今，平均每天超過961人病歿，但這次假期季尤其殘酷，過去一個月來有5萬多人喪命，過去一周平均每天2403人逝世，相當於平均每36秒就有1人死亡。

醫師表示，死亡病例會在冬季飆升，新冠病患住院率達到前所未見的程度，許多美國人可能在佳節期間失去更多親人。

儘管疫苗以配送給高風險群體接種，但在全民抗體形成之前，還有許多個月要熬；史勞伊14日表示，要控制疫情， 至少要有75%到80%人口接種疫苗。

負責監管疫苗發配工作的柏納(Gustave F. Perna)說，快遞業者13日展開運送輝瑞疫苗到全國150個地點，15、16日另450個地點也將收到疫苗。

史勞伊預計，年底前將有2000萬人，每人兩針，接種完畢。也就是說，總共4000萬劑，一半先運抵接種地點，三周後，另一半也送到。他說，1月將有6000萬劑供3000萬人接種，到3月底，至少1億人已接種完畢。

嬌生疫苗 拚第3家核准

第三家申請核准的可能是嬌生所生產的疫苗，最後階段試驗預定1月初完成，月底即可向FDA提出申請。目前已有4萬2000人志願接受試驗疫苗。嬌生疫苗只需一劑，因此試驗時間可以縮短。

第四家是阿斯特捷利康，預計1月下旬提出試驗報告，2月正式提出核准申請。