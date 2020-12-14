俄政府駭客入侵美財政部、商務部電郵系統 其他機構恐也遭駭
與俄羅斯合作的駭客據信入侵美國財政部和商務部的內部電子郵件系統，白宮國家安全會議(National Security Council)12日緊急開會因應，擔心這可能只是大規模駭客行動的冰山一角。
駭客利用政府機構的微軟辦公室套件的雲端辦公室方案(Microsoft Office 365)平台，監控員工的電子郵件長達數月。
美國政府尚未公開宣布這起駭客行動的幕後黑手，但三名知情消息人士透露為俄羅斯，其中兩人表示，此案涉及美國知名網路安全公司「火眼」(FireEye)近期發現的更廣大駭客行動。
商務部已請國土安全部的網路安全與設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，簡稱CISA)及聯邦調查局(FBI)協助調查。
NSC發言人奧利亞特(John Ullyot)說：「美國政府知道這些匯報，我們正採取一切必要步驟，以查明和補救跟這個情況有關的任何可能問題。」
美國情報界擔心，這些鎖定財政部和商務部國家電信暨資訊署(National Telecommunications and Information Administration，簡稱NTIA)的駭客，使用與「供應鏈攻擊」(Supply chain attack)類似的工具，入侵其他政府機構。
其中一名知情人士說，這次的駭客攻擊相當嚴重，促使白宮國家安全會議緊急召開會議。
美國政府尚未公開宣布這起駭客行動的幕後黑手，但三名知情消息人士透露為俄羅斯，其中兩人表示，此案涉及美國知名網路安全公司「火眼」(FireEye)近期發現的更廣大駭客行動。
「火眼」為政府包商，負責相關網安維護工作；除了「火眼」之外，與政府、軍方及情報機構合作的資訊科技公司「太陽風」(SolarWinds)也在最新的報告中提及這起駭客行動。
「太陽風」13日發表聲明指出，公司今年3月到6月更新的監控軟體遭「國家發動的縝密、針對性的手動供應鏈攻擊」破壞，但未詳述細節；「太陽風」的服務對象讓美國情報界擔心，其他政府機構可能面臨遇駭風險。
這起駭客事件爆發前不到一個月，川普總統才開除CISA局長克瑞布斯(Christopher Krebs)，譴責他未能盡力保護美國選舉。
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