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第3款疫苗 牛津、阿斯特捷利康研發 聖誕節前能量產

編譯潘勛／綜合13日電
英國藥廠阿斯特捷利康13日表示，他們與英國牛津大學合作研發的新冠疫苗AZD1222可望在聖誕節前量產。這將是第三款的新冠病毒剋星。(美聯社)
英國藥廠阿斯特捷利康13日表示，他們與英國牛津大學合作研發的新冠疫苗AZD1222可望在聖誕節前量產。這將是第三款的新冠病毒剋星。(美聯社)

牛津大學專家13日表示，由該大學及藥廠「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)聯合研發的新冠疫苗，可望在聖誕節前量產，尚待官方批准於英國使用；負責其事的藥物及保健產品管理局(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA)仍在審核疫苗臨床實驗數據之中。

「每日郵報」13日報導，牛津大學免疫學教授莎拉‧吉伯特(Sarah Gilbert)表示，年底前取得這種英國本土研發疫苗的機率「相當高」；牛津及阿斯特捷利康研發的疫苗免疫力達90%，每劑成本僅2英鎊(2.64美元)。英國政府已訂購1億劑這種疫苗，一旦獲得批准，其中400萬劑將提供給一線醫療人員。

但吉伯特教授強調，世界及各國都需要多款新冠疫苗，依不同科技所研發，才能有效對抗新冠肺炎疫情；這是因為各藥廠生產疫苗時，可能碰到原物料供應短絀的問題，延緩疫苗的推出時程，所以需要多管齊下。

英國已經開始全民施打輝瑞藥廠的新冠疫苗。牛津疫苗是繼輝瑞廠疫苗、莫當納廠的疫苗後的第三款研發成功的新冠疫苗。

吉伯特教授另表示，年齡層不同，免疫及疫苗聯合委員會(Joint Committee on Vaccination and Immunisation)設定的接種優先順序也不一樣，所以要有多種疫苗，才能克制新冠疫情。

吉伯特教授做出樂觀評估，但同一時間，英國新冠確診案例不斷攀高，到13日又增1萬8447例。專家敦促英國人要慎防第三波新冠疫情席捲，所以聖誕節聚會最好三思為宜。因為採購聖誕節用品，民眾成群上街，所以到12日又有2萬1502人確診。

另外，12日因新冠病故人數為519人，相形5日的397人，足足增加30.7%；幸好13日傳出的病故數為144人，相形6日的231人減少37%。

政府打算讓今年聖誕假期季看來正常一些，因此允許三戶人家在23日到27日間聚會。但公衛權威專家敦促國人，這個假期季聚餐聚會時要小心為宜，別把病毒傳染給體質較弱的親人。

疫苗 英國 聖誕節

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