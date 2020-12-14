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美新冠死亡人數將破30萬 死亡率最高的郡仍不甩口罩令

編譯林梅婕／綜合13日電
全美新冠疫情繼續悪化，未見改進。圖是全美最嚴重的羅德島州正在擴大檢測工作。(美聯社)
全美新冠疫情繼續悪化，未見改進。圖是全美最嚴重的羅德島州正在擴大檢測工作。(美聯社)

新冠肺炎持續重創全美，國內死亡人數於13日進逼30萬人大關，儘管疫苗即將問世，公衛官員擔憂染疫死亡人數仍會持續劇烈成長，恐怕超越第二次世界大戰；截至10日統計，全國染疫死亡率最高的郡為堪薩斯州的戈夫郡(Gove County)，該郡「每132人就有1人死亡」，但當地居民至今仍對口罩命令極度反感。

據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，截至13日晚間，全美新冠肺炎確診1622萬6561例，染疫死亡人數至少29萬9093人；全國本月平均單日新增染疫人數已超過21萬人、單日死亡人數近2500人。

鄉村小鎮戈夫郡遭逢疫情襲擊，上個月傳出20人染疫死亡，對一個人口僅3000餘人的小鎮來說，是相當大的打擊。

由於小鎮上居民幾乎都互相認識，大家眼看著親朋好友一個個離世，更讓那些染疫康復的居民感到內疚，每天積極搶救居民的的醫護人員也瀕臨崩潰。

上個月父親才染疫過世的艾薇‧查爾斯(Ivy Charles)形容：「我們已經被悲傷擊潰，就連眼淚都要流乾了」；但儘管如此，在戈夫郡強制戴口罩的命令仍是一項極大的爭議。

戈夫郡官員不斷呼籲民眾遵守防疫規定，卻頻頻受挫；不願服從的民眾更因此與官方人員結下樑子，多年來小鎮和樂氣氛早已不復存在。

今年8月戈夫郡下達命令，強制要求所有人進出公共場合應戴上口罩，卻遭到當地人士極大反彈，被迫在兩周後取消命令；當地官方在臉書上的防疫網站甚至遭匿名人士攻擊為假新聞和不實訊息，曾一度被迫短暫關閉網站。

近幾年來當地青壯年人口陸續移出，該郡居民年齡中位數近50歲，比全國年齡中位數平均還多出10歲；今年11月大選川普總統在該郡拿下88%的選票，郡內住著許多種植玉米和高粱的農夫，對於政府官員充滿不信任，也經常引用川普藐視疫情的言論。

疫情 防疫 川普

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