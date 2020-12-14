不信任新冠疫苗 民眾反問：總統怎麼不先打？

FDA主任韓恩13日強調新冠疫苗接種安全。(美聯社)

全球靜待數月終於盼到新冠疫苗 的緊急使用授權，但美國 人民對疫情相關議題都出現分裂看法，公衛專家也努力消除民眾對疫苗的疑慮；曾經擔任前總統布希(George W. Bush)的醫學顧問就建議，民主黨 總統當選人拜登及副總統賀錦麗都應盡快公開接種新冠肺炎疫苗，以消彌大眾疑慮。

喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)12日接受有線電視新聞網(CNN)指出，考量到距就職日僅剩五周時間，未來的總統及副總統都應該在14日公開接種疫苗。

雷尼爾說：「疫苗應該完全對外公開，而我願意在14日為即將上任的總統和副總統接種疫苗；再過39天他們就會正式就職，我希望下任總統上任時對該疾病免疫，正好可以利用剩下這幾天的時間。」

第一批美國人最快14日開始接種疫苗，聯邦政府可望陸續批准其他新冠疫苗；與此同時，公衛專家則積極緩解民眾對注射疫苗的安全性疑慮，他們強調要大約60%至70%的美國人接種，新冠病毒傳播率才能大幅降低。

不過目前公衛人員的任務尚未成功。

奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)精神科護士史黛芬妮．班奈特(Stephanie Bennett)表示，她充分理解疫苗重要性，並預期她屬前線人員能夠接種疫苗，但她覺得很掙扎。

班奈特說：「身為母親，我可以接種疫苗，同時我的孩子卻無法，這讓我感到莫大罪惡感。」

亞利桑納州59歲居民瑪麗亞．伊莎貝爾．本圖拉(Maria Isabel Ventura)質問：「為什麼不是從總統和研發疫苗的人開始接種？」她擔心施打疫苗後的反應，並預期要數月才會知道結果。

根據美聯社本周民調，半數美國人願意接種新冠疫苗，但仍出現政黨分歧；十個民主黨人中有六人願意接種，相較之下，共和黨則為四人。