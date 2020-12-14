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1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

不信任新冠疫苗 民眾反問：總統怎麼不先打？

編譯郭宣含林梅婕／綜合13日電 
FDA主任韓恩13日強調新冠疫苗接種安全。(美聯社)
FDA主任韓恩13日強調新冠疫苗接種安全。(美聯社)

全球靜待數月終於盼到新冠疫苗的緊急使用授權，但美國人民對疫情相關議題都出現分裂看法，公衛專家也努力消除民眾對疫苗的疑慮；曾經擔任前總統布希(George W. Bush)的醫學顧問就建議，民主黨總統當選人拜登及副總統賀錦麗都應盡快公開接種新冠肺炎疫苗，以消彌大眾疑慮。

喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)12日接受有線電視新聞網(CNN)指出，考量到距就職日僅剩五周時間，未來的總統及副總統都應該在14日公開接種疫苗。

雷尼爾說：「疫苗應該完全對外公開，而我願意在14日為即將上任的總統和副總統接種疫苗；再過39天他們就會正式就職，我希望下任總統上任時對該疾病免疫，正好可以利用剩下這幾天的時間。」

第一批美國人最快14日開始接種疫苗，聯邦政府可望陸續批准其他新冠疫苗；與此同時，公衛專家則積極緩解民眾對注射疫苗的安全性疑慮，他們強調要大約60%至70%的美國人接種，新冠病毒傳播率才能大幅降低。

不過目前公衛人員的任務尚未成功。

奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)精神科護士史黛芬妮．班奈特(Stephanie Bennett)表示，她充分理解疫苗重要性，並預期她屬前線人員能夠接種疫苗，但她覺得很掙扎。

班奈特說：「身為母親，我可以接種疫苗，同時我的孩子卻無法，這讓我感到莫大罪惡感。」

亞利桑納州59歲居民瑪麗亞．伊莎貝爾．本圖拉(Maria Isabel Ventura)質問：「為什麼不是從總統和研發疫苗的人開始接種？」她擔心施打疫苗後的反應，並預期要數月才會知道結果。

根據美聯社本周民調，半數美國人願意接種新冠疫苗，但仍出現政黨分歧；十個民主黨人中有六人願意接種，相較之下，共和黨則為四人。

疫苗 美國 民主黨

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