疫苗配送Q&A／一共施打兩劑 每州怎麼分？

輝瑞的乾冰保冷箱能裝入多達4875劑疫苗。第一段路程是從卡拉馬祖朱中心的廠房運送到停在附近的飛機，由工人裝載上機。(美聯社)

輝瑞藥廠(Pfizer)研發的新冠疫苗 獲得聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)緊急授權之後，已經展開配送，但第一批出貨數量有限，提供對象將以位於抗疫最前線的醫護人員，以及住在療養院內的高風險染疫老年族群為主。衛生官員指出，到了2021年中期可望有足夠疫苗提供給所有民眾。

第一批出廠疫苗有多少？

大約有300萬劑。負責疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)的陸軍將領柏納(Gustave Perna)說，當初估算各州第一波配送可以獲得多少疫苗時，數量是以輝瑞當時提報的640萬劑生產量為計算基準。由於疫苗須分兩次施打，因次必須把第二劑的使用量考慮在內，柏納說，約有50萬劑新冠疫苗將暫時儲存，做為緊急應變之用。

每一州大約分配到多少？

聯邦政府 官員表示，分配數量是以各州18歲以上成年人口計畫，但並未公布詳細數字。科羅拉多州則自行公布，第一輪配送可望得到4萬6800劑疫苗。

接下來還會再生產多少？

聯邦政府官員指出，在12月底之前，將可取得足夠2000萬民眾施打第一劑的疫苗。官員說，到了明年1月將獲得疫苗可再提供給3000萬民眾施打，到了2月則有疫苗可再提供給5000萬民眾施打。

為何不一次送所有疫苗？

輝瑞研究顯示，志願者施打第一劑疫苗後，就可產生對病毒的某些抵抗力，但要完成第二劑施打才會真正有效，前後兩劑疫苗施打時間相隔三周。衛生官員指出，每周疫苗出貨量多少，取決於生產能力，特別是在剛進入生產的初期階段，不希望過於大量施打卻導致某些民眾因為疫苗產量方面問題，無法得到第二劑。

配送計畫是否可能調整？

衛生官員指出，未來如果疫苗供應量趨於穩定，配送計畫將會略做調整。衛生部長阿查爾(Alex Azar)對媒體表示：「一旦對疫苗品質管控更有經驗之後，我們就會更有信心。」他也表示，如果明明知道第二劑可能無法取得，就不會急著配送第一劑。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)