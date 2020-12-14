新冠疫苗來了！全美配送今開打 拚明年首季1億人接種

卡拉馬祖全球供應中心的廠房內，工人將疫苗存放在可保持攝氏零下70度的箱子中，馬上送上專車。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )11日核准輝瑞(Pfizer)的新冠肺炎疫苗 後，聯邦快遞與美國郵政 總局(USPS)13日起配送疫苗，14日開始讓優先群體接種，川普總統、潘斯副總統、與總統密切接觸的白宮幕僚，以及國會及聯邦最高法院的高階領袖都列入首波優先接種行列；聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗諮詢小組已簽署通過，放行輝瑞疫苗讓大眾接種。

神速行動(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)表示，年底前將配送4000萬劑，明年1月底前配發8000萬劑，拚明年首季讓1億名美國人接種，以期達到75%到80%的群體免疫效果。

在法警護送下，13日一早一輛輛載著行李箱大小疫苗容器的聯結車，離開密西根州卡拉馬祖(Kalamazoo)的輝瑞公司廠房，展開全美規模最大、最複雜的武漢肺炎疫苗配送計畫。路透報導，輝瑞工人將乾冰裝入保冷箱後，隨即出廠。從卡拉馬祖送到停在附近的飛機，由工人裝載上機。飛機把疫苗分別運往肯塔基州路易維爾(Louisville_的UPS空運中心，及田納西州曼菲斯(Memphis)的聯邦快遞公司(FedEx)空運中心。過程中，疫苗處在接近極低溫度。疫苗抵達空運中心後，再透過卡車或飛機，送往全美145個首批接種地點附近。

疫苗運送行動 本周會有3次

預計本周會有三次疫苗運送行動。醫護人員與長照之家的年長居民是首批接種對象。

史勞伊同時駁斥FDA局長韓恩(Stephen Hahn)遭威脅若不緊急授權核准輝瑞疫苗便會丟官的「謠言」，韓恩則公開反對川普幾周前催促FDA核准疫苗的說法，稱疫苗批准程序不能倉促為之。

史勞伊1日接受福斯周日新聞(Fox News Sunday)節目資深主播華勒斯(Chris Wallace)訪問時說：「我們計畫在年底前配送4000萬劑疫苗」，明年1月底前會配送8000萬劑。

「總而言之，我們希望讓1億人免疫，對象是長期照護機構的人、有併發症的老年人、前線工作人員和健康照護人員。」；史勞伊說：「我們將在明年第一季前讓1億人免疫。」

75%以上接種 才達群體免疫

華勒斯問道，到要有多少人接種疫苗才能達群體免疫；對此，史勞伊說，「需要75%到80%的人免疫」才能達到效果。

華勒斯又問，若有人不願接種疫苗，是否會影響群體免疫的培養時，史勞伊說：「很遺憾，有可能」；史勞伊對此感到憂心，但現在沒有任何事實或數據可參照。

輝瑞疫苗核准後，FDA預料本周稍晚審定是否核准莫德納(Moderna)的疫苗，新冠疫苗每人必須接種兩劑。

CDC免疫顧問委員會及CDC主任芮斐德(Robert Redfield)已同意並簽署讓民眾施打新冠疫苗，自14日起讓優先群體，對象除了致病高風險族群之外，還包括正副總統及與他們密切接觸的白宮幕僚，還有國會及聯邦最高法院的高階領袖。

川普屢次嫌FDA大可提前一周核准疫苗，對此，韓恩接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「我們不覺得可以提前一周核准，我們需要經過縝密的流程，我們允諾美國人會做審慎的審查應用，這就是我們所做的，我們按規定行事。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)