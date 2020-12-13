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1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

疫苗與死神賽跑 美確診逾1600萬 單日增23萬例 3300人病歿

編譯林梅婕林育正╱綜合報導
新冠疫情自感恩節假期後，日益嚴重，死亡人數、住院人數及確診人數都天天爆增，創新紀錄。圖為在新澤西州北柏根郡的哈肯色市急救人員11日正將一位病患送往急診中心。(Getty Images)
新冠疫情自感恩節假期後，日益嚴重，死亡人數、住院人數及確診人數都天天爆增，創新紀錄。圖為在新澤西州北柏根郡的哈肯色市急救人員11日正將一位病患送往急診中心。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗最快將在14日全面配送至各地醫院，不過目前疫情持續升溫，全美新冠肺炎確診人數12日下午已衝破1600萬大關，死亡人數也將超過30萬人；儘管疫苗通過緊急授權使用，仍有許多民眾未確實遵照防疫指示，日後染疫死亡的人數恐怕只會不減反增，全線告急。

新冠疫情自感恩節假期後，日益嚴重，死亡人數、住院人數及確診人數都天天爆增，創新紀...
新冠疫情自感恩節假期後，日益嚴重，死亡人數、住院人數及確診人數都天天爆增，創新紀錄，全線告急。醫務人員與各地醫院都負擔不起。(美聯社)

●CDC：未來90天 死亡數將持續超過911

新冠肺炎單日死亡紀錄於10日創下一天超過3300人死亡的紀錄，至今已超越九一一恐怖攻擊的單天死亡人數；聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)也警告，未來疫情恐怕造成更多人死亡：「未來的60天至90天，死亡人數將持續超越九一一或珍珠港事件。」

●全美近30萬人死亡 超過10萬人住院

截至12日傍晚，全國已至少有1604萬5596人確診，超過29萬7789人死亡；而過去七天的單日平均死亡人數，已高達2411人，為疫情爆發以來最高的數字；而在11日，更有23萬2700人確診，截至該日的住院人數更出現10萬7684人的高峰。

華盛頓郵報報導，過去數月以來，染疫和死亡人數相差的時間軸呈現穩定成長的趨勢，新增病例中約1.8%的患者會在幾周後死亡。若未來26天內確診人數一如往常繼續增加，則明年1月1日全國單日死亡人數將超過3500人，可說是幾乎每天都是九一一。

儘管華盛頓大學(University of Washington)衛生指標與評估研究院(Institute for Health Metrics and Evaluation)的研究結果較上述的華郵報導輕微，但該組織仍預測未來單日死亡人數將持續維持在3200人。

新冠疫情自感恩節假期後，日益嚴重，死亡人數、住院人數及確診人數都天天爆增，創新紀...
新冠疫情自感恩節假期後，日益嚴重，死亡人數、住院人數及確診人數都天天爆增，創新紀錄，全線告急。圖為費城醫務人員10日為民眾篩檢病毒。(美聯社)

●年底前 染疫死亡人數將達36萬人

同時，IHME也預測明年1月底死亡人數將累積至40萬人；即使確診人數開始明顯下滑，根據目前確診與死亡人數兩者之間的比例差距推算，年底前染疫死亡的總人數仍可達到36萬人。

「神速行動」營運長佩爾納(Gustave Perna)12日表示，疫苗將在13日展開配送，14日將送達全國145個指定地點；不過一般民眾想接種疫苗，可能還得等上一段時間。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)說：「疫苗是結束這場戰爭的武器。」不過他也向民眾喊話，希望大眾保持耐心，等待多數人在夏天接種疫苗後，重新迎回正常生活，「從今天開始到6月，還有很長一段路要走。」

疫苗 疫情 新冠肺炎

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