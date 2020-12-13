聯邦法官再挫川普 威州上訴案立即駁回

威斯康辛州最高法院法官11日否決川普律師團隊要求威州大選無效的提控，川普不服上訴聯邦。(美聯社)

川普 總統就大選結果在威斯康辛州提出的訴訟，12日在聯邦法院再遭挫敗；而他的代表律師在威州最高法院的另一案件中，也遭自由派法官質疑是「帶有種族主義 意味」。

轄管威斯康辛州的聯邦地區法官路德維格在12日迅速駁回川普上訴。(美聯社)

川普是在一起聯邦訴訟中，要求威州聯邦法院下令由共和黨控制的州議會判定川普勝選，不過遭他自己任命的聯邦法院法官路德維格(Brett Ludwig)在12日駁回，指出川普的論點，「基於法律與事實都不成立」。

川普律師團隊在11日遭威州最高法院駁回要求法官裁定威州大選無效，旋即上訴到聯邦法院。聯邦法官路德維格立即接案，並在最短時間內12日就做出駁回上訴的裁定。

與此同時，川普的律師特魯皮斯(Jim Troupis)則在威州最高法院提出訴訟，要求法院裁定22萬1000張通訊選票無效，當中包括他本人寄出的選票在內，理由是這些選票是基於選舉官員對法律的錯誤解讀投下，屬欺詐性行為。

但特魯皮斯的說法遭其中一位自由色彩的州法官吉兒‧卡洛夫斯基(Jill Karofsky)強烈質疑，「那就是要我們推翻選舉，以便你的國王可以繼續執政囉」、「那就完全不是美國 了」。

至於保守派法官似乎有點同情川普的律師所提出的一些問題，但也質疑為何川普只要求在其中兩個郡重新點票，而不是所有郡都同一做法。

川普只是選擇性針對密爾沃基(Milwaukee)及戴恩(Dane)兩郡，因為這兩個郡屬自由派，非白人人口也最多，至於其他保守派的郡，川普未提出挑戰。

因此卡洛夫斯基認為這起訴訟是帶有種族主義色彩，質疑怎可將之帶進法庭，甚至說這在美國歷史上聞所未聞。另一自由派法官達萊特(Rebecca Dallet)也質疑川普2016年贏得威州時，為何不對通訊投票表示擔憂。

拜登在威州約以2萬600票擊敗川普。

12日當天，川普前競選律師鮑威爾(Sidney Powell)也要求聯邦最高法院審理她在威州敗訴的聯邦案件，下令共和黨控制的州議會宣布川普勝選。而她稍早在喬治亞及亞利桑納兩州提出的同類案件均敗訴。