逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」

認定大選舞弊的川普總統極不滿司法部長巴維理沒有查處舞弊指控，傳出有意開除巴維理。(美聯社)

川普 總統競選陣營圖以法律戰翻盤四個關鍵州的大選結果，11日都告徹底失敗，川普大為光火，12日推文批評聯邦最高法院，更痛批司法部長巴維理 (William Barr)「讓人失望」；他現在更想任命特別檢察官，調查今年的選舉，以及民主黨總統當選人拜登 之子杭特‧拜登(Hunter Biden)。

選舉人團即將在14日進行投票，屆時將正式確認拜登勝選；而由德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)率領多個紅州，企圖翻盤大選結果的法律戰，在11日遭最高法院駁回，讓川普吞下終敗，打碎川普逆轉勝的機會。

他12日再透過推特憤怒表示：「最高法院完全沒有意願處置美國史上最嚴重的投票舞弊，真是司法體系的失敗與羞恥。」儘管拜登正式確認當選進入倒數階段，川普看似仍沒有放棄意願，推文表示：「真正的戰鬥現在才正要開始。」

而司法部未能順遂川普之意查到投票舞弊的證據，讓川普對巴維理的失望展露無疑。

大選訟戰連吞敗仗，讓川普大為光火。圖為戴上口罩的川普總統12日在紐約州西點軍校參加陸軍官校與海軍官校的校際美式足球對抗賽。(美聯社)

川普和共和黨議員曾在總統大選前，要求司法部調查杭特的商業與通聯紀錄等。但日後當川普在華爾街日報(WSJ)報導巴維理在今年初，便已知悉杭特的稅務已接受調查，但不將細節公開後，再將他痛批一頓；另有知情人士透露，川普正考量將巴維理開除，但下一步動向並不明朗。

華爾街日報引述消息人士報導，川普現在更想進一步任命特別檢察官，調查總統大選舞弊，以及杭特的稅務等醜聞。最近幾天，川普要求幕僚尋找特別檢察官的合適人選，白宮官員、川普盟友及力挺他的國會議員也加入協助。

德州聯邦眾議員古登(Lance Gooden)為指派特別檢察官行動的領頭羊，他表示只有如此，「2020總統大選才能真相大白」；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)也表示，川普期待能利用特別檢察官速戰速決。