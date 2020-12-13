逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」
川普總統競選陣營圖以法律戰翻盤四個關鍵州的大選結果，11日都告徹底失敗，川普大為光火，12日推文批評聯邦最高法院，更痛批司法部長巴維理(William Barr)「讓人失望」；他現在更想任命特別檢察官，調查今年的選舉，以及民主黨總統當選人拜登之子杭特‧拜登(Hunter Biden)。
選舉人團即將在14日進行投票，屆時將正式確認拜登勝選；而由德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)率領多個紅州，企圖翻盤大選結果的法律戰，在11日遭最高法院駁回，讓川普吞下終敗，打碎川普逆轉勝的機會。
他12日再透過推特憤怒表示：「最高法院完全沒有意願處置美國史上最嚴重的投票舞弊，真是司法體系的失敗與羞恥。」儘管拜登正式確認當選進入倒數階段，川普看似仍沒有放棄意願，推文表示：「真正的戰鬥現在才正要開始。」
而司法部未能順遂川普之意查到投票舞弊的證據，讓川普對巴維理的失望展露無疑。
川普和共和黨議員曾在總統大選前，要求司法部調查杭特的商業與通聯紀錄等。但日後當川普在華爾街日報(WSJ)報導巴維理在今年初，便已知悉杭特的稅務已接受調查，但不將細節公開後，再將他痛批一頓；另有知情人士透露，川普正考量將巴維理開除，但下一步動向並不明朗。
華爾街日報引述消息人士報導，川普現在更想進一步任命特別檢察官，調查總統大選舞弊，以及杭特的稅務等醜聞。最近幾天，川普要求幕僚尋找特別檢察官的合適人選，白宮官員、川普盟友及力挺他的國會議員也加入協助。
德州聯邦眾議員古登(Lance Gooden)為指派特別檢察官行動的領頭羊，他表示只有如此，「2020總統大選才能真相大白」；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)也表示，川普期待能利用特別檢察官速戰速決。
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