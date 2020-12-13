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選舉人團14日開會 普選派再倡議選制改革

記者胡玉立╱綜合報導
選舉人團14日開會，反對現行制度的人希望這是選舉人制走向終結的開始。圖為數以千計的川普支持者12日在華府遊行。(美聯社)
選舉人團14日開會，反對現行制度的人希望這是選舉人制走向終結的開始。圖為數以千計的川普支持者12日在華府遊行。(美聯社)

各州選舉人將於14日開會，反對現行選舉人團制度的人希望這是選舉人制走向終結的開始，倡議者樂觀期望在2024年大選實現「全國普選州際契約」(National Popular Vote Interstate Compact)，由拿到最高普選票的人當選總統。

美國選舉人團制度總計有五次讓普選票較低者當選總統，本世紀更發生過兩次，分別是小布希總統和川普總統；今年總統大選再次讓全國普選運動支持者希望加速改革。總統當選人拜登雖在普選票和選舉人票均大勝川普總統，但在少數搖擺州差距甚微；假設某些州選舉結果不同，川普仍可能重演在普選票較低的情況下卻勝選的戲碼，成功連任。

維吉尼亞州民主黨州眾議員列文(Mark Levine)直指現行選舉人制「早該廢除」，他提案敦促維州加入全國普選運動，已獲州眾議會通過，若參議會過關，該州13張選舉人票將成為「全國普選運動」最新助力。

全國目前已有15個州和哥倫比亞特區簽署加入「全國普選州際契約」。總統候選人需270張選舉人票獲勝，全國普選運動也以此為目標，至今已獲196張選舉人票。

全國普選組織(National Popular Vote)將明年的重點放在爭取維吉尼亞州和其他八個州：亞利桑納、阿肯色、緬因、密西根、明尼蘇達、內華達、北卡羅來納和奧克拉荷馬州；組織發言人羅森斯蒂爾(Patrick Rosenstiel)表示，「從現在到2024年總統大選之間，我們將重點關注很可能有法律進展的州。」這些州的88張票若入袋，就會超過270票；但實現目標不僅有長路要走，關鍵問題也待考量。

內華達州民主黨州長希索立克(Steve Sisolak)去年就否決了同黨議員要求內州參與該契約的主張。他說，該契約「可能會削弱內華達州等較小州在全國選舉扮演的角色。」

依選舉人制，各州選舉人票全數投給在該州贏得普選的候選人。懷俄明州是人口最少的州，有三張選舉人票。人口最多的加州有55張選舉人票。候選人要入主白宮，必須至少獲得538張選舉人票半數加一票，亦即270張票。

丕優研究中心(Pew Research Center)表示，美國是唯一實施此制度的現代民主國家；反對者說，美國制度違反了「一人一票」原則，但支持者說，選舉人制維護了聯邦制，保留州在總統選舉中的作用。

若全國普選運動達到270張選舉人票門檻，可能依憲法理由提起訴訟；憲法規定州際契約須國會同意；但最高法院曾裁定部分契約毋需國會同意。

維吉尼亞州 美國 川普

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