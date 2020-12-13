「墮落+惡臭…」 紐時社論嚴批共和黨

紐約時報11日發表社論嚴批共和黨人。圖為川普支持者12日在華府聯邦最高法院前示威遊行。(美聯社)

一個政黨居然興訟，尋求廢棄幾百萬張選票，這叫人該怎麼說？德州檢察長派克斯頓毫無實質佐證地興訟，其內容還有逾17州的該黨檢察長附和，再次證實共和黨 日漸傾向反民主，採取壓制選民的戰略，由根本挑戰民主制度，不僅自取其辱，還破壞公眾的信任，質疑未來選舉的正當性。共和黨若無法鼓起最後的勇氣，向拜登 祝賀勝選，則其墮落將不知伊於胡底。

「對方贏了就大叫反對」

紐約時報 11日發表社論，認為依法論法，派克斯頓的興訟理由，相當於對方贏了就大叫反對，但就政治辯論而言，是在埋下未來火種。民主的體質端賴民眾信任選舉為自由公正，所以質疑選舉的正當性是最嚴重的事。派克斯頓一夥興訟，卻沒提出任何證據，已經自取其辱；各州檢察長都發過誓要捍衛法治。

最高法院駁回本案很正確，但無法減輕共和黨居然嘗試這一招的惡臭，史書將銘記：不少共和黨高層還奢望本案能成功。至少有126名該黨國會議員匆忙奔走，在附議書簽字，支持派克斯頓興訟；尤其叫人錯愕的是：有17名簽字的眾議員，是由派克斯頓想廢棄其選舉結果的四個州選出來的，等於簽署一份文件，直接挑戰自己勝選的正當性。

川普不肯認輸，窮途末路還不斷興訟，想推翻選舉結果，繼續坐在總統寶座，最近的招數是向各州議會、法院及國會施壓，公然反抗人民的意志；他無法得逞，總算給人幾許寬慰。

「默不作聲者都是共犯」

共和黨目前想建立的選舉新標準，堪稱不戰鬥到死就等於不夠努力；他們採取的戰略是壓制選民，罔顧事實而想廢棄選票則是該戰略合乎邏輯的延伸，而不管它有多邪惡。

近幾周事件的發展，還展現美國選舉制度的韌性及強大。大多數郡級、地方政府的共和黨官員雖還挺起腰桿，捍衛這次選舉的結果。共和黨當然有權在拜登就任後挑戰其政府決策，但目前拒絕承認拜登勝選就削弱了法治，就算默不作聲的人，都是共犯。