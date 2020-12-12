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避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

拜登公布新內閣名單 住房部長傅吉 內政委員會主席萊斯

記者張文馨／華盛頓報導
總統當選人拜登(中)11日宣布提名多位聯邦政府高官，右一為戴琪。(路透)
總統當選人拜登(中)11日宣布提名多位聯邦政府高官，右一為戴琪。(路透)

總統當選人拜登11日宣布其內政閣員，拜登在一開場先提美國疫情嚴峻，他將在上任首個百日採取對策，並宣布內閣團隊成員加入，應對挑戰；民主黨籍聯邦眾議員傅吉(Marcia Fudge)將出任聯邦住房與城市發展部長，她引述馬太福音，連結「家」和「個人尊嚴」，從貧窮和無家可歸的源頭做起，要使每個社區都能有可負擔、體面和安全的房子。

傅吉說，馬太福音裡耶穌曾說：「狐狸有洞、飛鳥有窩，人子無處棲身。」這個國家的男女老幼仍有人為了生存苦苦掙扎，有人無處棲身。

傅吉表示，「家」涵括了安心、安全和內心的平靜，她自幼即知，「無論發生什麼事，我總是可以回家。」但現在太多美國人沒有這種感覺，疫情大流行已經威脅到他們的生存，經濟衰退吞蝕了工作、時間、薪資和生存根本，有色人種還要面對公平正義的危機。

傅吉表示，聯邦住房與城市發展部要捍衛美國人的尊嚴，向被冷落者傳遞國家的承諾，將從貧窮與無家可歸的根源做起，為了每一個社區奮鬥，「要讓人們再次相信，無論是誰，政府都在乎他們。」

歐巴馬政府的白宮國家安全顧問萊斯(Susan Rice)，被拜登任命為白宮內政委員會主席。

萊斯一開頭，就盤點美國在國內外面對包括疫情、經濟、種族正義、氣候、民主品質及美國的世界領導地位等挑戰。

萊斯也談到自己是移民後代，祖父曾是奴隸，外祖父母是沒有教育背景的牙買加移民；她的母親路易斯・萊斯(Lois Rice)推動聯邦助學金Pell Grant，讓8000萬名美國人上大學。

萊斯表示，美國向自危機中鍛鍊機會，她樂做橋樑，第一要務就是結束疫情大流行，振興經濟，修復移民系統，促進族群平等，確保醫療健保可負擔並可獲得，在美國人身上投資教育發展競爭力。

麥唐諾將出任退伍軍人事務部長。(美聯社)
麥唐諾將出任退伍軍人事務部長。(美聯社)

前總統歐巴馬的白宮幕僚長麥唐諾(Denis McDonough)將出任退伍軍人事務部長，他說，將竭盡全力為退伍軍人及其家人提供醫療保健，尊重以及尊嚴。

前愛荷華州長維爾塞克將回鍋擔任農業部長。(路透)
前愛荷華州長維爾塞克將回鍋擔任農業部長。(路透)

回鍋再任農業部長的維爾塞克(Tom Vilsack)表示，將盡最大努力，復興農村經濟，解決糧食短缺，並為工人和農民提供救濟；美國農業也肩負領導國家及全世界對抗氣候變遷的任務。

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