楊安澤備戰 擬明年角逐紐約市長

前華裔總統參選人楊安澤，正在布局參選紐約市長，在民主黨初選將面對眾多強手。(美聯社)

種種跡象顯示，現年45歲的前華裔總統參選人楊安澤 (Andrew Yang)明年將出馬競選下屆紐約市 長；距離民主黨 初選提名不到七個月，他已開始向紐約市政治圈多位要角徵詢意見。

紐約時報報導，楊安澤本周已與民主黨紐約市議長張晟(Corey Johnson)視訊通話，徵詢張晟的建議；下周他還將親自拜訪非裔社區領袖夏普頓(Al Sharpton)；民權牧師夏普頓極具影響力，打算參選的民主黨人幾乎都會向夏普頓取經。

楊安澤也已邀請曾為前紐約市長、億萬富翁彭博(Michael Bloomberg)工作的著名策士塔斯克(Bradley Tusk)和科菲(Chris Coffey)擔任顧問。

楊安澤若確定，將是繼皇后區州參議員劉醇逸(John Liu)之後，第二位競選市長並名列選票單的亞裔候選人；劉醇逸在2013年擔任紐約市主計長時，參選市長未果。

楊安澤參選總統政見主打實施全民基本收入制，他若參選，對目前尚未有重量級人選的紐約市長選戰，勢將引發話題。

楊安澤的高知名度和籌款潛力讓他可以輕易成為參選人的領頭羊；但他過去從未在紐約市競選公職，必須儘速了解紐約諸多棘手議題，爭取選民認同與支持。

楊安澤目前人在喬治亞州，替喬治亞州兩位民主黨聯邦參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)和奧薩夫(Jon Ossoff)助選；他10日接受採訪時不願透露是否參選。

楊安澤表示，「大家似乎很興奮我能竭盡所能助人，這讓我很開心。但現在我專注的是喬治亞州聯邦參議員選舉。」

楊安澤出生於紐約州北部，成年後大部分時間都住在曼哈頓；他與妻子盧艾玲的父母均來自台灣。

因現任市長白思豪(Bill de Blasio)任期已滿，目前至少有十幾人表明參選市長意願，其中兩名候選人一直是紐約政治圈核心人物：布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)。

此外，曾任紐約市競選財務委員會(Campaign Finance Board)唯一亞裔董事的韓裔張哲熙(Art Chang)，已於11月25日宣布參選；他是另一位亞裔參選人。