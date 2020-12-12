戴琪沉穩、傅吉吸睛、萊斯老練 3位有色人種女閣員 各自精彩

戴琪11日接受拜登提名，將出任美國貿易代表。(Getty Images)

拜登 兌現選舉承諾，挑選有色人種組閣 ，並提高女性參與率，11日這場記者會中，戴琪、萊斯與傅吉三位即將共事的女性同台亮相，各擅勝場；戴琪的移民背景最受華人世界關注，她以沈穩語調談論父母，並延伸到貿易對人民的意義，唯一有選舉經驗的傅吉引聖經開場，論述有力；萊斯從美國全方位挑戰著手，展現前國安顧問的高度和氣場。

拜登稱要以新舊面孔，組織能應對眼前挑戰的執政團隊，並挑選出身背景各不相同的官員，擴大決策思考，戴琪就是在這樣的思考下，透過各界推薦出線；她的政治性不強，歷練多屬律師與貿易顧問的專業，連美國媒體也對她不熟悉，引用的訊息多是國會議員對她的描述，更添神秘色彩。

戴琪身穿黑色褲裝搭配白色襯衫，雙手交握在前，談話時間不到五分鐘，從父母的出生、成長到定居，戴琪講述的很可能是成千上萬的美國移民家庭 的軌跡，那是上一代的血緣與記憶；而她出生就是美國公民 ，認同與效忠的是美國，在職務上必然會代表美國的利益奮戰，毫無懸念。

傅吉將出任住房和城市發展部部長。(路透)

傅吉將從眾議員轉任聯邦住房與城市發展部長，具有民意基礎的她出口不凡，以馬太福音開頭：「狐狸有洞、飛鳥有窩，人子無處棲身。」對比遭疫情肆虐多時，生活與生計備受摧殘的美國人景況，正如同拜登在全代會演說時，將美國人民稱為「上帝的孩子」，都有呼召的效果。

從「回家」的概念，延伸到有色人種與弱勢族群面對生存的掙扎，傅吉為住房與城市發展的新職注入情感因素，也在訴求團結。她說，目標是讓所有人再次信任政府，讓所有人有家可歸。

相比專業服人，傅吉選擇體現同理心，這也呼應了她擔任民意代表的經歷。

萊斯將擔任內政委員會主席。(Getty Images)

萊斯過去曾任白宮國安顧問、聯合國大使和非洲事務助理國務卿，從政生涯都與外交事務有關；拜登選擇她作為內政委員會主席，看似有點跳脫，但她一上台就盤點美國從內到外種種挑戰，無人能敵的政府歷練加上紅色西裝外套，襯托她的超強氣場。

萊斯也是移民後代，靠教育向上流動，萊斯2009年被美國前總統歐巴馬提名，創下首位非裔女聯合國大使的紀錄，她選擇把這段歷史放在演說的中段，調和通篇演說的剛強特質，也帶出她鍛造的美國夢。