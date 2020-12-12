拜登期許戴琪：對抗中國不當貿易手段首席執行者

戴琪11日接受拜登提名，將出任美國貿易代表。(Getty Images)

聯邦眾議院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪(Katherine Tai)將出任美國貿易代表(USTR)，總統當選人拜登 11日在記者會上，除了讚許戴琪敬業與值得信賴外，並提到她將執行拜登政府對抗中國 的不當貿易手段；戴琪致詞時，自許將為美國爭取最大利益，並以「美國勞工擁護者」為傲。

拜登提到戴琪的移民背景表示，她的父母在中國出生後到台灣，並移居美國，成為醫療和公衛領域的科學家，戴琪是這個家庭第一位美國公民 ，和父母一樣，也為美國政府服務。

●拜登盛讚戴琪「各界推薦你的電話，比你想像得多」

拜登表示，戴琪是值得信賴的貿易專家，是敬業的公僕，她了解美國政府，窮畢生之力為美國人民和家人追求平等的環境；講到這裡，拜登突然脫稿轉頭對著戴琪說，「這可不是溢美之詞，這是事實。」

「我接到各界推薦你的電話，比你想像得還要多。」拜登說，戴琪贏得兩黨國會議員、政黨和工商界的稱讚，在歐巴馬政府時代，戴琪更是反對中國不當貿易手段的首席執行者，這也將成為拜登政府的重要優先事項。

●戴琪 父母出生中國 台灣成長 美國求學為政府工作

戴琪在介紹自己時表示，父母在中國出生，在台灣成長；後來呼應甘迺迪總統在1960年代歡迎理工研究生至美求學後，父親投身馬里蘭州華特里德陸軍醫療中心(Walter Reed)擔任研究員，幫助那些在越戰中受苦的美國軍人，母親仍在國家衛生研究院(National Institutes of Health)工作，研究鴉片類藥物成癮的治療方法。

●戴琪 自許移民女兒 自豪能代表美國發聲

戴琪提到父母直到她出生5年後的1979年，才歸化為美國公民，「我直到2007年填寫USTR的到職文件時，才意識到自己是家裡第一位美國公民。」

戴琪說，幾年後，她和印度裔的同事一起前往日內瓦，向世界貿易組織(WTO)提告中國，「她的父母來自南印度，我的父母來自台灣，當我們舉牌代表美國陳述立場時。我的心中滿懷驕傲。」

戴琪說，兩個移民的女兒，為美國這個向他們的家庭打開希望與機會之門的國家奮戰，「作為美國人，全力為美國，這些回憶讓我感激不已。」

●戴琪 以「美國勞工擁護者」為傲 將為美國利益奮鬥

戴琪說，貿易本身不是目的，是政策工具，這是為人民創造更多希望和機會的手段，操之謹遵所有美國人的人性與尊嚴，才可能成功。

戴琪表示，她以作為美國勞工擁護者為傲，會支持他們的獨創性和創造力，也為美國在全球的利益而奮鬥；她期待善用貿易關係的力量，協助社區自當下危機脫困。

戴琪是拜登提名的第一位華裔閣員，她的人事若順利獲參院通過，也將成為第一位出任美國貿易代表的華裔。

戴琪的母親李鍾渝日前回答本報記者詢問時十分低調，約略提及戴琪幼時曾在馬里蘭州上中文學校，但「第二代的事，不便多言。」