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紐時：拜登內閣都找「熟人」像哥兒們俱樂部

編譯潘勛／綜合10日電
拜登人事安排力求顧及族裔、性別及經驗的分配與平衡，但紐時指出，他提名閣員時最重要的標準，是交情長久穩固。圖為他日前提名國安與外交團隊。(Getty Images)
拜登人事安排力求顧及族裔、性別及經驗的分配與平衡，但紐時指出，他提名閣員時最重要的標準，是交情長久穩固。圖為他日前提名國安與外交團隊。(Getty Images)

隨著總統當選人拜登陸續公布內閣人事任命，外界發現被提名人要不是與拜登交誼甚深，便是與拜登已過世長子波‧拜登(Beau Biden)關係密切，看來就像個大家庭，與川普總統找一堆幾乎素不相識的人來充當閣員大異其趣；不過，拜登的做法也有個風險，就是內閣官員的世界觀可能留在過去，未能與時俱進。

「紐約時報」10日報導，比方內定白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)與拜登的交情，可回溯到他還擔任參院司法委員會主席的時代，而氣候特使柯瑞(John Kerry)是參院老同事；外界也早就注意到，副總統當選人賀錦麗雖不是拜登的老朋友，但與波‧拜登生前關係匪淺。

外界常形容，拜登人事任命原則宛如細密處方，小心顧及族裔、性別及經驗的分配與平衡；紐時分析提到，拜登提名閣員時最重要的標準，則是交情長久穩固，這一點與川普用人呈尖銳對比；川普專找不熟的人來當閣員，政府團隊七拼八湊導致功能不良，而那些人除一開始的蜜月期以外，都處於隨時被開除的風險；相比起來，拜登未來的內閣就像「好哥兒們俱樂部」(a team of buddies)。

紐時指出，拜登仰仗的謀士及內閣成員都浸淫華府極深，世界觀成形於年輕時代，讓人聞到幾許回到過去的氛圍，但如今世界已大不相同，美國人民正殷盼能有新鮮見解來應付世局。

不少拜登民主黨內盟友都憂心，拜登專找「原班人馬」，只怕會削弱自己能力，無法找出老華府建制派接納以外的方案，來治療國家遭逢的難題。

紐約州選出的新科聯邦眾議員當選人瓊斯(Mondaire Jones)雖讚美拜登簡拔的未來內閣人選「能幹熟練」，但他也指出，光是能幹熟練不足以勝任恢復過往榮光的任務，「拜登只提名或設法任命他相熟的人，這麼做有個風險，就是會無法看清當下世局。」

佛蒙特州國會參議員桑德斯的競選總幹事夏奇爾(Faiz Shakir)也表示，就他看來，拜登團隊最大的偏好，就是著重華府做事經驗及教育程度兩方面的「聲譽」，他憂心這樣的團隊太偏技術官僚職能，以至於錯失機會，沒能導入新血液新思惟，而與工人階級目前的困境聯繫不起來。

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