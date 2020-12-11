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拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

賀錦麗丈夫將到大學教書 史上正副總統配偶皆有全職

編譯林梅婕／綜合10日電
即將成為「第二先生」的任德龍(左一)，與即將成為第一夫人的吉兒‧拜登(右一)，在明年1月搬進白宮後，仍將全職工作。圖中右二和左二分別為拜登和賀錦麗。(路透)
即將成為「第二先生」的任德龍(左一)，與即將成為第一夫人的吉兒‧拜登(右一)，在明年1月搬進白宮後，仍將全職工作。圖中右二和左二分別為拜登和賀錦麗。(路透)

即將成為「第二先生」的民主黨副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)丈夫任德龍(Doug Emhoff)，將再增加教授的頭銜，將前往全美著名的法學院「華盛頓喬治城大學法律中心」(Georgetown University Law Center)任教；民主黨總統當選人拜登(Joe Biden)的妻子吉兒‧拜登(Jill Biden)，與任德龍將共創美國史上首次總統與副總統的配偶都擁有全職工作的紀錄。

任德龍本業是名律師，他將在明年春季班以律師身分，在喬治城法學院開設一堂兩學分的課程「娛樂法律事業糾紛」(Entertainment Law Disputes)；此外，任德龍將擔任該學院科技法與政策研究中心的院士。

拜登過渡團隊一位發言人表示：「任德龍在喬治城法學院的工作，將與他身為副總統夫婿的職責畫清界線。」

喬治城法學院院長特里諾(William Treanor)說：「任德龍是全國智慧財產權法和商業法中數一數二的律師，而且他對社會正義有非常強烈的執著；他的經驗和觀點能使我們的學生受益，我非常期待他的到來。」

今年56歲的任德龍回應：「我一直很想協助教育我們下一代的年輕律師們，對於能夠到喬治城法學院任教我感到相當興奮。」

拜登交接團隊發言人指出，任德龍未來以副總統夫婿的身分將有許多要職在身；但任德龍也強調，希望自己未來能更著重在司法上的表現。

本屆總統大選不僅讓美國史上誕生首位女性副總統，猶太裔的任德龍也是美國史上首位「第二先生」。

未來第一夫人吉兒‧拜登也計畫在丈夫宣誓就職後，繼續保留教職；事實上，吉兒在拜登擔任副總統的八年期間，就已持續在北維吉尼亞州社區學院(Northern Virginia Community College)任教。

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