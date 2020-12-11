賀錦麗丈夫將到大學教書 史上正副總統配偶皆有全職

即將成為「第二先生」的任德龍(左一)，與即將成為第一夫人的吉兒‧拜登(右一)，在明年1月搬進白宮後，仍將全職工作。圖中右二和左二分別為拜登和賀錦麗。(路透)

即將成為「第二先生」的民主黨 副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)丈夫任德龍(Doug Emhoff)，將再增加教授的頭銜，將前往全美著名的法學院「華盛頓喬治城大學法律中心」(Georgetown University Law Center)任教；民主黨總統當選人拜登 (Joe Biden)的妻子吉兒‧拜登(Jill Biden)，與任德龍將共創美國 史上首次總統與副總統的配偶都擁有全職工作的紀錄。

任德龍本業是名律師，他將在明年春季班以律師身分，在喬治城法學院開設一堂兩學分的課程「娛樂法律事業糾紛」(Entertainment Law Disputes)；此外，任德龍將擔任該學院科技法與政策研究中心的院士。

拜登過渡團隊一位發言人表示：「任德龍在喬治城法學院的工作，將與他身為副總統夫婿的職責畫清界線。」

喬治城法學院院長特里諾(William Treanor)說：「任德龍是全國智慧財產權法和商業法中數一數二的律師，而且他對社會正義有非常強烈的執著；他的經驗和觀點能使我們的學生受益，我非常期待他的到來。」

今年56歲的任德龍回應：「我一直很想協助教育我們下一代的年輕律師們，對於能夠到喬治城法學院任教我感到相當興奮。」

拜登交接團隊發言人指出，任德龍未來以副總統夫婿的身分將有許多要職在身；但任德龍也強調，希望自己未來能更著重在司法上的表現。

本屆總統大選不僅讓美國史上誕生首位女性副總統，猶太裔的任德龍也是美國史上首位「第二先生」。

未來第一夫人吉兒‧拜登也計畫在丈夫宣誓就職後，繼續保留教職；事實上，吉兒在拜登擔任副總統的八年期間，就已持續在北維吉尼亞州社區學院(Northern Virginia Community College)任教。