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兒子杭特被查稅 拜登的弟弟也遭犯罪調查

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人拜登的次子杭特‧拜登除被查稅外，還被調查在與中國等外國政府的關係中，是否涉及洗錢。(路透)
總統當選人拜登的次子杭特‧拜登除被查稅外，還被調查在與中國等外國政府的關係中，是否涉及洗錢。(路透)

總統當選人拜登的次子杭特‧拜登(Hunter Biden)9日發表聲明，證實遭到德拉瓦州檢察長辦公室查稅；但根據媒體報導，聯邦檢察官對杭特‧拜登正在進行中的調查，範圍其實遠遠超過稅務領域，與中國等外國政府的關係也是釐清重點，追查是否涉及洗錢。

Politico新聞網站報導，知情人士透露，紐約南區聯邦檢察官辦公室證券詐欺小組目前正在調查杭特‧白登的財務狀況；而從2019年初開始，德拉瓦州與華府特區調查人員就已針對杭特‧白登的各種外國關係是否涉及洗錢展開調查。

報導引述另一名知情人士透露，拜登的弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)從事的一筆醫院生意，如今也遭到賓州西區聯邦檢察官展開犯罪調查；調查人員希望釐清詹姆士‧拜登在這筆交易中的角色。

拜登政權交接團隊發表聲明表示，拜登深以兒子為榮，杭特‧拜登歷經許多困難挑戰，過去幾個月來飽受人身攻擊，卻也因此越挫越勇；杭特‧拜登在9日的聲明中則說，有信心經過專業且客觀公證的檢視，將證明他所有行事合情合法。

盛傳有意角逐2024年大選的共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)，10日接受福斯新聞網(Fox New)訪問時表示，應該任命特別檢察官調查杭特‧拜登。

柯頓在訪問中說，杭特‧拜登似乎成為多項調查案件的對象，可能涉嫌證券詐欺、洗錢，詹姆士‧拜登在賓州西部的醫院生意，同樣傳出恐有違法情事，「這些調查行動橫跨許多轄區，如果拜登就任總統，到時候所有這些檢察長都可能被炒魷魚」。

他表示：「倘若可能出現產生利益衝突的情境，就應該任命特別檢察官，而我覺得目前情勢已經符合條件。」

柯頓說，拜登家族靠著拜登的公職身份謀利已有50年之久，「我們真的認為，在拜登當上總統後，他們就會改掉嗎？」

拜登本月稍早表示，上台之後，家人與親戚都會避開利益衝突。他說：「我兒子與我的親人都不會參與可能產生利益衝突的任何生意或交易」。

拜登 德拉瓦州 賓州

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