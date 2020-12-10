疫苗當前 有錢沒錢差很大 富國全民可打5次 窮國9成人沒得打

新冠疫苗問世，但不是人人都打得起。富國買到的疫苗劑量，足以讓全國人口明年接種三次；但67個貧窮國家卻有九成人口無法在明年取得疫苗。圖為一名護士拿著輝瑞疫苗。(路透)

最新報告顯示，富有國家買到的新冠病毒疫苗 劑量，足以在明年讓其全國人口接種三次；其中，加拿大 買下的疫苗足供其全國人口接種五次，但全球有67個貧窮國家九成人口無法在明年取得疫苗。

由國際特赦組織(Amnesty International)、前線愛滋病(Frontline AIDS)、全球正義基金會(Global Justice Now)和樂施會(Oxfam)等非營利機構合組的「人民疫苗聯盟」(People's Vaccine Alliance)9日發布報告指出，僅佔世界人口14％的富裕國家已買下53％迄今最被看好的疫苗，其中兩種最有前途的疫苗劑量幾乎被富有國家全部買光。

富有國度已買下96％的美國藥廠輝瑞(Pfizer)疫苗，以及100％的莫德納(Moderna)疫苗；牛津大學/英國藥廠阿斯特捷利康(Oxford/AstraZeneca)疫苗則承諾會將64%疫苗劑量提供給發展中國家。

這項報告分析11月各國與八種領先疫苗之間的交易數據發現，全球有67個低收入 和中低收入國家明年每10人就有9人打不到疫苗，這些國家可能因富裕國家狂買疫苗而面臨落後的險境。

這67個國家中，光是肯亞、緬甸、奈及利亞、巴斯斯坦和烏克蘭這五國，就有近150萬例新冠病毒感染感例， 但他們只能透過「新冠肺炎疫苗實施計畫」(COVAX)取得疫苗。

此全球疫苗分配機制由世界衛生組織(WHO)、全球疫苗免疫聯盟(GAVI)及流行病預防創新聯盟(CEPI)主導，有92國簽署加入，共計36億人口； COVAX目前已取得7億劑疫苗。

目前呈報共有43萬2870例確診案例的加拿大，因與疫苗生產商直接交易，已買下足供每位加拿大公民接種五次的疫苗劑量。

WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在疫情期間不斷提出疫苗分配不均問題。他11月在記者會上說：「每個政府都應該竭盡所能保護人民。但現在真正的風險是，大家爭先恐後搶購疫苗資源，遭到踐踏的都是最貧窮和最脆弱的人群 。」