2人出現副作用 英國保健署建議：嚴重過敏者暫緩打輝瑞疫苗

英國有兩名國家保健服務(NHS)人員在接種輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應，衛生部門警告，有嚴重過敏反應史的民眾，不應接種疫苗。圖為兩名英國老人接種疫苗。 (Getty Images)

英國 開始對全民接種新冠肺炎疫苗 後，出現兩名國家保健服務(NHS)人員出現嚴重過敏 反應的情況；這雖是接種任何疫苗都可能出現的反應，但NHS仍警告，有嚴重過敏反應史的民眾，不應接種輝瑞(Pfizer)與德國夥伴BioNTech合作生產的疫苗，調查人員則將徹查兩者之間關係。

NHS署長波維斯(Stephen Powis)說，這項建議基於「預防基準」發布，有嚴重過敏史且接種輝瑞疫苗者均已康復；輝瑞和BioNTech則表示，將配合調查。

英國藥物及保健產品管理局(MHRA)表示，曾對疫苗、藥物或食物，或曾被告知注射腎上腺素「EpiPen」等過敏救命藥速效，或其他致命過敏反應者，不應接種輝瑞疫苗；若真要接種，也必須在有搶救設備的醫療院所接種。

英國當局這種建議很常見，市場上許多疫苗也有類似的過敏警告。

這兩位出現過敏不適反應的新冠疫苗接種者為NHS人員，兩人都有顯著的過敏反應且曾注射腎上腺素，所幸接受治療後都已康復。

倫敦衛生與熱帶醫學院(LSHTM)藥物流行病學教授伊凡斯(Stephen Evans)說，當局做對的事，民眾毋須擔心接種疫苗；他舉例，就算是馬麥醬(Marmite)也會導致過敏，馬麥醬是啤酒釀造過程中最後沉積的酵母製作醬料。

布朗大學(Brown University)公衛學院院加哈(Ashish Jha)表示，將建議對藥物或食物有嚴重過敏反應者，延後接種疫苗，待此二名病患的調查結果出爐再評估。

他說，新冠疫苗備受關注，「即便是總會發生的小事也會被放大檢視，我們要開誠佈公，協助人們了解，有少部分的人幾乎對任何藥物都過敏。」

就算在非緊急情況，健康官員也會密切關注新疫苗及藥物的發展狀況，因為疫苗在人體試驗階段可能只有數萬人參與，而核准接種可能會在100萬人中發現極少數人出現不適症狀。

英國是全球第一個核准疫苗供全民接種的國家，第一階段80萬劑讓80歲以上的養老院員工和部分NHS職員接種。