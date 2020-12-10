我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

國防部將強制軍人接種疫苗 第一批提供五角大廈高層

編譯郭宣含／綜合9日電
輝瑞公司疫苗。(路透)
輝瑞公司疫苗。(路透)

國防部官員9日表示，國防部將初步配送新冠疫苗至國內外16處軍事單位和醫療機構，將讓醫護人員、緊急救護人員和退伍軍人養老院居民將優先施打。

一旦接收新冠疫苗後續供應，國防部將提供新冠疫苗給具核武、網路安全等「關鍵國防能力」軍人，以及準備部署的部分軍事單位。

接種新冠疫苗憑個人意願，因為輝瑞(Pfizer)疫苗最初批准前提為緊急使用；不過國防部官員表示，等聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面批准新冠疫苗後，就必須強制接種。

五角大廈發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)表示，數十名國防部高層名列前幾批接種名單中，包括代理國防部長米勒(Christopher Miller)和參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)；其中有些人將公開接種，以表達國防部對新冠疫苗安全性有信心。

除此之外，國防部官員表示，軍方會繼續協助州與地方政府抗疫，並配合聯邦急難管理局(FEMA)要求，本周將派45名軍方醫護人員支持四家民間醫院；目前軍方已派醫護人力到德州和北達科他州醫院協助。

霍夫曼表示，國防部初步將收到4萬3875劑輝瑞疫苗，何時拿到取決於FDA批准配送和使用新冠疫苗的時間點。

國防衛生事務助理部長麥卡法瑞(Thomas McCaffery)表示，雖然接種疫苗依個人意願，但至少一開始他會強烈建議所有可施打者接種疫苗；第一劑疫苗可望在FDA批准疫苗一至兩天後備妥。

國防衛生局(DHA)局長普雷斯(Ronald Place)表示：「基於風險因素，我們建議每個人施打疫苗。」

目前國防部初步拿到的4萬多劑疫苗將不等量分配至16處，包括德州達納爾陸軍醫療中心(Darnall Army Medical Center)、紐約瓦特弗利特(Watervliet)國民兵醫務司令部；之後會迅速擴大疫苗配送，待疫苗足夠時將提供給所有國防部文職人員。

疫苗 國防部 FDA

上一則

2人出現副作用 英國保健署建議：嚴重過敏者暫緩打輝瑞疫苗

下一則

點名麻省理工 龐培歐轟：中共金錢收買多所美大學

延伸閱讀

號稱「效力86%」阿聯酋批准中國疫苗

號稱「效力86%」阿聯酋批准中國疫苗
全球第2 加拿大批准輝瑞新冠疫苗 下周開始接種

全球第2 加拿大批准輝瑞新冠疫苗 下周開始接種
麻州州長：疫苗本月中發送醫院 大眾預計4月開打

麻州州長：疫苗本月中發送醫院 大眾預計4月開打
葛謨：若FDA明日批准輝瑞疫苗 紐約第一批本周末送達

葛謨：若FDA明日批准輝瑞疫苗 紐約第一批本周末送達

熱門新聞

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

2020-12-09 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

2020-12-08 21:26
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
德州檢察長派克斯頓8日宣布上訴最高法院，要求禁止喬州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉人為拜登投下確認票。(美聯社資料照)

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

2020-12-08 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗