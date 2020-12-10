國防部將強制軍人接種疫苗 第一批提供五角大廈高層

輝瑞公司疫苗。(路透)

國防部 官員9日表示，國防部將初步配送新冠疫苗 至國內外16處軍事單位和醫療機構，將讓醫護人員、緊急救護人員和退伍軍人養老院居民將優先施打。

一旦接收新冠疫苗後續供應，國防部將提供新冠疫苗給具核武、網路安全等「關鍵國防能力」軍人，以及準備部署的部分軍事單位。

接種新冠疫苗憑個人意願，因為輝瑞(Pfizer)疫苗最初批准前提為緊急使用；不過國防部官員表示，等聯邦食品暨藥物管理局(FDA )全面批准新冠疫苗後，就必須強制接種。

五角大廈發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)表示，數十名國防部高層名列前幾批接種名單中，包括代理國防部長米勒(Christopher Miller)和參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)；其中有些人將公開接種，以表達國防部對新冠疫苗安全性有信心。

除此之外，國防部官員表示，軍方會繼續協助州與地方政府抗疫，並配合聯邦急難管理局(FEMA)要求，本周將派45名軍方醫護人員支持四家民間醫院；目前軍方已派醫護人力到德州和北達科他州醫院協助。

霍夫曼表示，國防部初步將收到4萬3875劑輝瑞疫苗，何時拿到取決於FDA批准配送和使用新冠疫苗的時間點。

國防衛生事務助理部長麥卡法瑞(Thomas McCaffery)表示，雖然接種疫苗依個人意願，但至少一開始他會強烈建議所有可施打者接種疫苗；第一劑疫苗可望在FDA批准疫苗一至兩天後備妥。

國防衛生局(DHA)局長普雷斯(Ronald Place)表示：「基於風險因素，我們建議每個人施打疫苗。」

目前國防部初步拿到的4萬多劑疫苗將不等量分配至16處，包括德州達納爾陸軍醫療中心(Darnall Army Medical Center)、紐約瓦特弗利特(Watervliet)國民兵醫務司令部；之後會迅速擴大疫苗配送，待疫苗足夠時將提供給所有國防部文職人員。