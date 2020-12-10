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輝瑞疫苗290萬劑待命配發 接種疫苗 明春才能有效防疫

編譯陳韻涵／綜合9日電
FDA表示，輝瑞疫苗將於數日內批准，首批290萬支疫苗正待運送。美國航空貨運公司將是運送疫苗的主力。(路透)
FDA表示，輝瑞疫苗將於數日內批准，首批290萬支疫苗正待運送。美國航空貨運公司將是運送疫苗的主力。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)官員表示，可望在「數日或下周」決定是否核准輝瑞(Pfizer)新冠肺炎疫苗；一旦通過緊急核准，聯邦當局將展開配發290萬劑疫苗；白宮抗疫小組警告，疫苗可能要到明年春季才能有效遏止疫情，呼籲各州仍不能鬆懈防疫。

FDA監督疫苗研發的生物評估與研究主任馬克斯(Peter Marks)9日說，緊急使用授權(EUA)與否的決定將在「數日到一周內」決定。

輝瑞公司疫苗。(Getty Images)
輝瑞公司疫苗。(Getty Images)

FDA的疫苗和相關生物製品諮詢委員會(Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee)將在10日開會，公開評估輝瑞和德國夥伴BioNTech共同研發的疫苗。

FDA審查員8日肯定疫苗的安全及效能，確認施打兩劑後可達95%的效能。

●川普催促 韓思兩度進白宮報宮

川普總統及其他政府機構希望FDA加快緊急授權輝瑞的疫苗，積極施壓FDA；FDA局長韓恩(Stephen Hahn)兩度被召見，向政府高層官員解釋輝瑞及莫德納(Moderna)疫苗的審核進度。

韓恩表示，在疫苗審核過程中，各地新增病例不斷增加，他試圖緩和人們對疫苗的期望；疫苗授權通常在藥廠提出申請後，歷經數月審查而非數周，輝瑞11月20日第一次提出申請。

●神速行動 最快周末前配發疫苗

一旦FDA核准輝瑞疫苗，川普政府的新冠疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)最快本周末前將290萬劑疫苗迅速配發到全國，政府的目標是今年底前讓2000萬人接種。

「神速行動」營運長、陸軍上將佩爾納(Gustave Perna)說，另290萬劑將提供給人們接種第二劑；輝瑞的疫苗需要在首劑注射三周後接種第二劑，佩納說，政府保留50萬劑的用量，以因應緊急狀況。

●積極防疫 聯邦籲各州不能鬆懈

白宮抗疫小組給各州的報告寫道，「目前疫苗應用還不足以遏止疫情擴散、住院或死亡，必須到1億名美國人全面免疫後，可能到明年春季晚期有效果，改變行為和積極的防疫政策才是在冬季疫情加劇時廣泛遏止疫情的方法。」

白宮抗疫小組在FDA可能分別核准輝瑞和莫德納兩款疫苗之際給予各州前述建議，但仍強調疫苗不會對疫情慘重的美國造成立即的全面效果。

疫苗 FDA 疫情

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