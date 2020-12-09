我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

拜登上任前 聯邦監獄加速執行死刑 傳多人染疫

記者張聲肇／綜合報導
因為獄政人員紛傳新冠確診，使得川普政府想要達成處決聯邦死刑重囚的計畫減緩。圖為位於印弟安納州Terre Haute市的聯邦監獄。(美聯社)
因為獄政人員紛傳新冠確診，使得川普政府想要達成處決聯邦死刑重囚的計畫減緩。圖為位於印弟安納州Terre Haute市的聯邦監獄。(美聯社)

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)在總統當選人拜登上任前，目前正加速執行死刑；司法部說，八名上月參與執行死刑人員，確診感染新冠病毒，其中五人還排定本周要繼續執行任務。

除了參與執行死刑人員，另有一名死囚的「精神導師」也確診，反死刑社團及死囚律師批評監獄局抗疫不力，才會有獄中感染情事。處死人犯的印第安納州高地監獄是新冠病疫感染熱點。

美國公民自由聯盟(ACLU)死刑專案負責人史達卜斯(Cassandra Stubbs)說，處死霍爾(Orlando Hall)後，監獄局執行小組至少20%組員感染新冠病毒，這是非同小可的大事，何況「我們不知道有接受檢測組員有多少。」

數周前，小組40人來到印第安納州的監獄，完成處死霍爾的任務，任務完畢，僅六人接受病毒檢測，六人都是陰性反應，之後一周內，另六人卻測出陽性反應，稍後，又有兩人也確診感染，總共八人確定感染病毒。

監獄局打算讓這八人當中的五人參與本周兩個死刑任務，還說這符合聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南。這五人會不會傳染他人，不得而知，監獄局說，因為離測出陽性反應已超過10天，根據CDC說法，他們可以和別人正常互動，另兩人因檢測陽性日期太近，不宜出任務。

監獄局預定10日處死伯納德(Brandon Bernard)，11日處死布爾局瓦(Alfred Bourgeois)，另外已排定元月20日拜登就職前，再處死三人。司法部長巴維理告訴美聯社，他離職前，可能再簽署更多死刑執行令。

總統當選 人拜登的發言人說，拜登反對死刑，上任後會設法終止死刑。

截至8日，印第安納州高地監獄已有264名囚犯和21名工作人員確診染疫，兩名非死刑囚犯提出訴訟，請法院延後執行死刑，理由是，監獄局每執行一次死刑，就要派出幾十人到監獄來，增加他們染疫的風險。通常執行一個死刑，需上百人參加，包括執刑小組、安保人員、證人等。

監獄 拜登 檢測

上一則

奧斯丁掌國防部 民主黨現雜音 憂壞了美國百年傳統

下一則

才出席白宮聖誕派對…川普選舉訴訟律師艾利斯確診

延伸閱讀

拜登上任前加速「執行死刑」聯邦監獄傳多人染疫

拜登上任前加速「執行死刑」聯邦監獄傳多人染疫
拜登挑「退役未滿7年」奧斯丁接國防部長 民主黨現雜音

拜登挑「退役未滿7年」奧斯丁接國防部長 民主黨現雜音
世界晚報/12/8：德州檢察長上訴高院禁4州選舉人投票

世界晚報/12/8：德州檢察長上訴高院禁4州選舉人投票
拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

熱門新聞

1張圖看疫情：美破1500萬確診 加州逾2萬人死

2020-12-08 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
輝瑞研發的新冠疫苗可望本周稍後可展開民眾施打，明年第二季，全民都可接種到。(Getty Images)

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

2020-12-06 21:47
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點