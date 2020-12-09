才出席白宮聖誕派對…川普選舉訴訟律師艾利斯確診

川普競選團隊資深法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis，中)傳出確診。(美聯社)

川普 總統私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)感染新冠病毒住院之後，大選訴訟律師團另一名大將、川普競選團隊資深法律顧問珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)也傳出確診。根據報導，由於艾利斯4日出席在白宮 舉行的一場聖誕派對，如今白宮西廂幕僚人心惶惶。

Axios新聞網站8日報導，多名消息人士證實，艾利斯已告知助理群，她接受新冠病毒檢測 之後，結果呈現陽性；由於艾利斯參加白宮4日為白宮資深助理舉行的聖誕派對，現在西廂幕僚之間瀰漫不安氣氛，深怕這場派對成為另一起「超級傳播者活動」(superspreader event)，更多確診案例恐將出現。

對於Axios網站記者詢問是否感染新冠病毒，艾利斯並沒有回應，也未發表評論。

艾利斯當天是以白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)邀請來賓的身份，出席白宮聖誕派對。與會人士透露，艾利斯在這場室內空間舉辦的派對裡，並未戴口罩。

參加4日白宮聖誕派對的一名白宮資深官員說，當天的活動許多白宮官員及幕僚是帶著家人出席。這名官員表示，已經接到了艾利斯確診染疫的通知。

Axios新聞網站報導，三名白宮資深官員表示，已經接獲有關艾利斯確診染疫的消息。

朱利安尼確診感染新冠病毒後已於6日住院。川普在大選結束後頻頻發起挑戰選舉結果的選舉訴訟，多由朱利安尼、艾利斯負責。

一名川普政府高層官員受訪時指出，艾利斯在白宮聖誕派對現身，頗為引人側目，「她明明知道大家對於她不斷對川普總統散布不實陰謀論感到非常生氣，竟然還敢跑來參加資深幕僚的聖誕派對」。

官員指出，白宮幕僚7日晚間陸續得知艾利斯確診後，更加怒火中燒。