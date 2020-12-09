買下佛州3000萬地皮 伊凡卡的下一步？

「第6版」(Page Six)報導，伊凡卡(右)與夫婿庫許納在佛州邁阿密-岱德郡買下一塊3000萬元地皮，原持有人是拉丁歌王胡立歐。(美聯社)

娛樂新聞專欄「第6版」(Page Six)報導，川普 總統長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)與夫婿庫許納 (Jared Kushner)，在佛州邁阿密-岱德郡(Miami-Dade)素有「億萬富豪村」之稱的印度 河島(Indian Creek Island)，買下一塊3000萬元地皮。這塊土地面積為1.84英畝，擁有長達200呎的私人海灘，原任持有人是拉丁歌王胡立歐(Julio Iglesias)。

川普任期即將結束，伊凡卡、庫許納白宮資深顧問的頭銜也將雙雙畫下句點。對於伊凡卡離開白宮之後的生涯規畫，過去這段時間媒體報導有諸多揣測。消息人士透露，庫許納夫妻這段時間都在佛州尋找落腳地點，因為他們昔日在紐約市的許多朋友如今已紛紛搬離，遷居佛州或長島漢普頓(Hamptons)。

來源：CBS 17

知情人士透露，庫許納夫妻將保留原本在紐約市公園大道(Park Avenue)的豪華公寓，並無出售打算。庫許納夫妻新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)裡也有一棟度假別墅，目前正在裝修擴建中。

印度河島堪稱佛羅里達州最高檔的住宅區，風景優美，隱密保護嚴密，向來深受超級富豪喜愛。僅有29戶住戶，但警察局編制有13人。印度河島的前任及現任住戶包括投資大亨艾康(Carl Icahn)、超級名模艾卓安娜莉瑪(Adriana Lima)、避險基金經理人(Eddie Lampert)等。

報導指出，伊凡卡與庫許納購買的是印度河島「地段編號四號」(Lot 4)地皮，原本土地持有人是胡立歐，這筆土地交易將於17日過戶。

根據房地產交易登錄，胡立歐的印度河島土地原本是以3180萬在房地產市場求售，這塊土地每年要繳的地產稅為47萬2764元。

印度河島距離川普總統在佛州棕櫚灘(Palm Beach)的私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)僅有一小時車程。庫許納的企業家弟弟約書亞‧庫許納(Joshua Kushner)今年稍早在邁阿密買了2200萬元豪宅。約書亞‧庫許納的妻子是實境節目「決戰時裝伸展台」(Project Runway)主持人、超級名模卡莉克勞斯(Karlie Kloss)。

過去四年來，庫許納夫妻與三個孩子住在華府西北部高級地段卡羅拉馬(Kalorama)豪宅，每月租金1萬5000元，房東是智利富翁盧克斯克(Andronico Luksic)。