「恐違憲！」德州檢察長提訴最高院 禁4州選舉人投票

德州檢察長派克斯頓8日宣布向最高法院提訴，要求禁止喬州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉人為拜登投下確認票。(美聯社資料照)

選舉人團會議將於14日召開，各州選舉人依照大選開票結果，為總統候選人投票之後，拜登 贏得2020年大選將成拍板定局。不過，德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)8日宣布向聯邦最高法院提訴，要求禁止四個決戰州的選舉人為拜登投下確認票。這四個州是喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州。這被視為川普 總統對大選結果不服輸，提出大選舞弊說的法律訴訟四處碰璧後的最後一搏。

來源：KVUE

4州官員：對民主的魯莽攻擊

喬治亞、密西根、賓州和威斯康辛州官員，8日反駁，認為這是對民主的魯莽攻擊，法律專家則認為此舉成功機會微乎其微。

德州是直接向聯邦最高法院而非下級法院提告，在州與州之間的訴訟中，這是被允許的作法。

上月3日大選後，陸續最後計票結果，總統當選人拜登在這四各州通通取得勝利，據已開票各州的非官方統計，拜登在今年大選拿下306張選舉人票，連任失利的川普總統則有232張選舉人票。

川普：不能偷走數十萬選票

「共和黨州議員或最高法院的法官若有勇氣(推翻選舉結果)，下任政府將會是川普政府。」川普總統８日讚揚德州檢察長派克斯頓之舉時，推文表示：「不能偷走數十萬張選票，不能在搖擺州出現一點舞弊或欺騙。」

總統大選採選舉人團制(Electoral College)，從法律角度來看，並非選民直接投票選總統，而是各州依選民投票結果，選出各州選舉人，再由選舉人聚會投票，間接選出總統。依規定，各州選舉人須依該州大選投票結果，支持在該州勝選的總統候選人。

全美各州選舉人依法集合推舉總統的會議時間通常排在12月中旬，今年選舉人團會議訂於12月14日。

川普總統及側翼陣營從大選日過後不斷嘗試推翻拜登勝出的結果，川普競選團隊律師團在多個決戰州同步提出選舉舞弊訴訟，到目前為止沒有一起案件讓選舉翻盤，官司多半被法院打回票，或者律師團自行撤告。

派克斯頓在長達154頁的訴狀中指出，代表喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州的選舉人，不應該在選舉人團會議投票，因為這四州的選舉辦法都因為疫情發生而改變，而這些改變都沒有依各州州憲要求由州議會修改或制定，導到通訊投票 數量暴增，有違憲之嫌。派克斯頓請求最高法院為選舉人團會議延期。

派克斯頓在聲明中說：「未能遵守法律的結果，讓這次大選的最終結果蒙上陰影。我們謹此請求最高法院介入，讓如此嚴重錯誤得以更正。」

派克斯頓在訴狀中，論述重點與川普及川普陣營過去幾周來的主張吻合。對於各州之間的司法糾紛，聯邦最高法院擁有專屬裁量權，因此派克斯頓直接上訴最高法院。派克斯頓在訴狀中寫道，有關選舉人團的問題，最高法院是唯一有權處理的機構。

然而，派克斯頓本人目前正接受聯邦調查局(FBI)調查，他被控收賄及在辦公室內濫權，尚不清楚這是否攸關川普推文所言的「有勇無謀」。

喬治城大學法學院教授、選舉法專家史密斯(Paul Smith)表示，德州沒有法律基礎提出這場訴訟，他說，「德州對其他州怎麼計算選票以及要怎麼投下選舉人票提出申訴，毫無提訟的立場。」